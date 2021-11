二日酔いを最短で解消するのに役立つ8つの豆知識

新型コロナウイルスにより飲み会は減りましたが、2020年に行われたアメリカの 調査 では感染対策の外出制限などでアルコールの売り上げが243%も増加したことが判明するなど、アルコールに接する機会や消費量はむしろ 増えている ことがわかっています。また、ビデオ通話アプリのZOOMなどを使った オンライン飲み会 を楽しんだことがある人の中には、つい飲み過ぎて二日酔いになってしまった経験がある人も多いはず。そんな二日酔いの症状を短時間で軽減するのに役立つ8つのポイントを、ライフハック系メディアのQuick and Dirty Tipsがまとめました。 8 Ways to Cure a Hangover Fast https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/aches-and-pains/8-ways-to-cure-a-hangover-fast ◆1:水分補給 Quick and Dirty Tipsのライターであるブルース・ルービン氏とジェーン・ルービン氏によると、二日酔いで最優先なのは水分補給とのこと。特に、前日の夕方に飲んだ後の起き抜けには、オレンジジュースやトマトジュースなどのビタミンが豊富なジュースを飲むと、水分補給とビタミン補給を兼ねることができます。二日酔いになった後だけに限らず、飲んでいる最中や飲んだ後など、水分はいろいろなタイミングでこまめに摂取するのがいいそうです。

・関連記事

二日酔いになった時のために理解しておくべき「なぜ人は二日酔いになるのか?」 - GIGAZINE



二日酔いで犠牲になる能力と犠牲にならない能力とは? - GIGAZINE



「二日酔いは嫌だけどお酒はやめられない」という人のための6つの科学的対処法 - GIGAZINE



二日酔いに効く7パターンの食事 - GIGAZINE



アルコールの分解を助けてツラい二日酔いを防止する特効薬が近い将来に登場するかもしれない - GIGAZINE



いくら飲んでも二日酔いにならず数分でしらふに戻り擬似的な「酔い」を感じさせる飲料開発中 - GIGAZINE

2021年11月27日 20時00分00秒 in メモ, 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.