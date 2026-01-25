新作アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』制作決定＆『ドラゴンボール超 ビルス』2026年秋放送決定
2026年1月25日(日)に幕張メッセで開催されたドラゴンボール40周年記念イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」の中で、アニメ新作『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作が発表されました。また、2015年から2018年にかけて放送された『ドラゴンボール超』が新規カット追加や描き直しなどによって『ドラゴンボール超 ビルス』として新生し2026年秋に放送されることも明らかになりました。
ドラゴンボール ゲンキダマツリ公式サイト
『ドラゴンボール超 銀河パトロール』は、悟空とベジータが銀河パトロールのマークとともにティザービジュアルが公開されています。公開形態やスタッフなどの情報は未発表です。
原作・ストーリー・キャラクターデザイン 鳥山明— アニメ「ドラゴンボール」シリーズ公式 (@DB_anime_info) January 25, 2026
アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』制作決定💥
銀河パトロールのマークと共に立ち並ぶ悟空とベジータ
ティザービジュアルが解禁！
続報をお楽しみに！✨#ドラゴンボール #DragonBall pic.twitter.com/bGZmDyEzvz
以前から「銀河パトロール ジャコ」は「ドラゴンボール」にゲスト出演していますが、本作ではどう絡んでくることになるのでしょうか。
銀河パトロール ジャコ (ジャンプコミックス) | 鳥山 明 |本 | 通販 | Amazon
『ドラゴンボール超 ビルス』はフジテレビで2026年秋に放送予定となっており、「超(スーパー)始動」トレーラー映像が公開されました。
アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』 超(スーパー)始動トレーラー／2026年秋放送！ - YouTube
2015年から2018年にかけて放送された『ドラゴンボール超』に対して、大幅な新規カットの追加や描き直し、物語の再構築を行った「エンハンスド版」になるとのことです。キービジュアルは今アカン自。
このほか、40周年記念スペシャル映像も公開されています。
『DRAGON BALL』40周年記念スペシャル映像 - YouTube
©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
