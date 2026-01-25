2026年01月25日 15時40分 動画

新作アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』制作決定＆『ドラゴンボール超 ビルス』2026年秋放送決定



2026年1月25日(日)に幕張メッセで開催されたドラゴンボール40周年記念イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」の中で、アニメ新作『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作が発表されました。また、2015年から2018年にかけて放送された『ドラゴンボール超』が新規カット追加や描き直しなどによって『ドラゴンボール超 ビルス』として新生し2026年秋に放送されることも明らかになりました。



『ドラゴンボール超 銀河パトロール』は、悟空とベジータが銀河パトロールのマークとともにティザービジュアルが公開されています。公開形態やスタッフなどの情報は未発表です。





以前から「銀河パトロール ジャコ」は「ドラゴンボール」にゲスト出演していますが、本作ではどう絡んでくることになるのでしょうか。



『ドラゴンボール超 ビルス』はフジテレビで2026年秋に放送予定となっており、「超(スーパー)始動」トレーラー映像が公開されました。



アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』 超(スーパー)始動トレーラー／2026年秋放送！ - YouTube





2015年から2018年にかけて放送された『ドラゴンボール超』に対して、大幅な新規カットの追加や描き直し、物語の再構築を行った「エンハンスド版」になるとのことです。キービジュアルは今アカン自。





このほか、40周年記念スペシャル映像も公開されています。



『DRAGON BALL』40周年記念スペシャル映像 - YouTube



