2026年01月09日 12時25分 ソフトウェア

Spotifyで聞いている曲をリアルタイムでフレンドに共有する「Listening activity」機能がスマホアプリ向けに実装される



音楽ストリーミングサービスのSpotifyには、友達として登録したユーザーがリアルタイムで再生しているコンテンツを見ることができる「Friend Activity(友達のアクティビティ)」という機能があります。サービス開始当初からデスクトップ向けSpotifyのみに開放されていたFriend Activity機能に近いスマートフォンアプリ向けの新機能として、自分の聴いているコンテンツをリアルタイムで友人や家族に共有する機能「Listening activity」が発表されました。



Introducing Listening Activity and Request to Jam in Messages on Spotify ; Spotify

https://newsroom.spotify.com/2026-01-07/listening-activity-request-to-jam-messages-updates/





Spotify is finally bringing your friends’ Listening Activity to mobile | The Verge

https://www.theverge.com/news/857404/spotify-listening-activity-mobile



Spotifyは2025年8月にお気に入りの曲を友人や家族と共有できる「メッセージ」機能をアメリカやヨーロッパなど一部地域向けに追加しました。音楽やポッドキャストを聴いている際に共有アイコンをタップすることで、フォロー中の友人を選択してコンテンツを送信することができます。メッセージを受け取った側はリクエストを承認することで、絵文字でリアクションしたりテキストを送信したりできます。





Spotifyによると、メッセージ機能を導入してから2025年末までに約4000万人のユーザーが合計で約3億4000万件のメッセージをやりとりしたとのこと。



そこでSpotifyはアプリ内でユーザーがやりとりをする体験をさらに発展させる取り組みとして、「Listening activity」と「Request to Jam」という2つの新機能を2026年1月7日に発表しました。



Listening activityは、メッセージアプリ内で現在聴いている音楽をリアルタイムで表示できる機能です。Listening activityをオンにすると、メッセージアプリで既にやりとりをしている友人や家族に対し、自分が現在聴いているコンテンツをリアルタイムで表示できます。





Listening activityはオプトイン機能であり、設定からオンにした場合のみ共有されます。自分がオンにしていない場合でも、Listening activityをオンにした友人や家族のアクティビティを見ることは可能です。





また、Request to Jamはメッセージでつながっている友人や家族をライブリスニングに招待できる機能です。音楽を聴きながらメッセージを開いて、右上の「Jam」をタップすることで、セッションのホストとなってメッセージの相手を招待することができます。ホストは共有キューにトラックを追加することで、音楽やポッドキャストを一緒に聴くことができます。





Listening activityとRequest to Jamは、iOSおよびAndroidデバイスでSpotifyのメッセージ機能が利用可能な地域のユーザー向けに2026年2月上旬までに展開される予定です。どちらの機能もメッセージ機能の一部であるため、記事作成時点ではメッセージ機能が実装されていない日本版Spotifyへの導入時期は不明です。

