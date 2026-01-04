2026年01月04日 22時00分 ソフトウェア

ウェブをマネタイズするためのAPI「Web Monetization API」



Webサイトの新しい収益化手段として、広告に頼らずにコンテンツ制作者が収益を得られる仕組みが「Web Monetization API」です。Google Chromeの開発者であるトーマス・シュタイナー氏が「Web Monetization API」の実装方法を公開しています。



Using the Web Monetization API for fun and profit

https://blog.tomayac.com/2025/11/07/using-the-web-monetization-api-for-fun-and-profit/



Web Monetization

https://webmonetization.org/





◆Web Monetizationの仕様

Web Monetizationは閲覧者となるユーザーが任意で設定した1時間あたりの料金を自動的に支払うか、一時的な送金を簡単に行えるようにする仕様であり、サイト側が閲覧料を設定し強制的に料金を徴収する仕組みはありません。



シュタイナー氏はJSConf MexicoでInterledger FoundationのメンバーとWeb Monetizationについて議論したことをきっかけに、この技術を試してみたとのこと。



◆ユーザー側の環境

Web Monetizationはまだ標準化されていない規格で構築されるため、ユーザーが閲覧するブラウザに拡張機能「Web Monetization」がインストールされ、さらにユーザー自身の所有するウォレットが拡張機能に接続されている必要があります。なお、ウォレットは米ドルまたはユーロの法定通貨での取引となり、仮想通貨では機能しません。



◆ユーザーとしての使い方

Web Monetizationに対応しているページでは、拡張機能に緑色のチェックマークが表示されます。





ユーザーはサイトに1時間あたりいくら支払うかを調整でき、1回限りの支払いも送信できます。支払いは毎分「ストリーミング」されブラウザの開発ツールで確認できます。





◆サイト側の実装方法

自分のサイトにWeb Monetizationを実装するには、サイトページのHTMLに支払いリンクを追加します。



<link rel="monetization" href="https://(walletaddress)" />



シュタイナー氏が自分のブログを閲覧したところ、自身のGateHubウォレットから支払いが送信され、自身のウォレットで受信した記録が確認できました。任意の金額を1回だけ送金することも成功したとのこと。





また、JavaScript APIを利用して「支払いを検知したときに広告を削除したり、コンテンツの全体を公開する」というような機能を実装することが可能です。テストコードとして以下のコードをブラウザの開発ツールのコンソールに貼り付けると…



window.addEventListener('monetization', (event) => { const { value, currency } = event.amountSent; console.log(`Browser sent ${currency} ${value}.`); const linkElem = event.target; console.log('for link element:', linkElem, linkElem.href); });



支払いが行われた際に発生する「monetization」イベントを取得して支払われた内容と送り先が確認できます。





シュタイナー氏は「Web Monetizationに非常に期待しており、他の人も試してみて感想を共有してほしい。この仕組みが制作者にとって、明日のWebを財政的に持続可能にする未来になり得ると心から信じている」と述べています。



なお、ソーシャル系ニュースサイトのHacker Newsでは、Web Monetizationが「閲覧時間に応じて課金される」という仕組みであるため、ユーザーがタブを開いたままにしておくと意図せず料金が発生し続ける可能性があることへの懸念が投稿され議論されており、タブがフォアグラウンドでアクティブな場合のみ収益が発生するとの報告や既存の決済用Payment Request APIと混同しないようにとの指摘などが投稿されていました。