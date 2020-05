GoogleがChromeでリソースを多用する広告をブロックする方針

Google Chromeは高速性・応答性を重視し、ユーザーが有害・迷惑な体験なしで利用できるように開発が進められています。その一環として、ネット広告の改善に取り組む団体であるCoalition for Better Adsが定めた「 Better Ads Standards 」に従い、多くの人が不快であると感じる広告への対処も進められています。 具体的な「不快な広告」の例として挙げられているのが、「こっそりと暗号通貨をマイニングしている」「プログラムが不十分」「ネットワークへの最適化が行われていない」などの理由でリソースを余分に消費する広告です。ユーザーにとっては、意図せずにバッテリーやデータ通信量を消費させられていることになります。 Google Chromeでは今後、広告が利用可能なリソースを制限。ユーザー端末で広告が表示される以前にリソース制限に引っかかった場合はエラーページへの誘導が行われ、ユーザーに「広告が使用しようとしたリソースが多すぎた」ことが通知されるようになるとのこと。以下の画像はGoogleが示した一例です。

ネット広告の中には「バックグラウンドで暗号資産のマイニングを行っている」「最適化が不十分」などの理由により、必要以上にユーザー端末のバッテリーやデータ通信量を消費させる広告が存在しています。Googleでは、ユーザー体験の改善のため、今後、Chromeでこうした「リソースを多用する広告」を表示以前の段階でブロックしていく方針であることを明らかにしました。 Chromium Blog: Protecting against resource-heavy ads in Chrome https://blog.chromium.org/2020/05/resource-heavy-ads-in-chrome.html

2020年05月15日 11時26分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

