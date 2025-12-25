2025年12月25日 12時36分 ネットサービス

Steamが落ちているかどうかわかる「SteamStat.us」



サービスが稼働しているのかダウンしているのかを調査する「死活監視サイト」のうち、Steamに特化したのが「SteamStat.us」です。



Steam Status · Is Steam Down?

https://steamstat.us/



GitHub - SteamDatabase/steamstat.us: ✅ Front-end of Steam services status website

https://github.com/SteamDatabase/steamstat.us?tab=readme-ov-file



SteamStat.usは、Steamの情報を非公式にまとめているSteamDBがサービスの一環として提供しているものです。SteamのAPIを参照するなどして各国の接続状況をまとめています。



2025年12月25日にはSteamが落ちていたのですが、そのときも一部サービスが「オフライン」として表示されていました。





また、SteamStat.usはSteamStat.usの過去2日間の相対的なページビュー数も出すようにしています。「このページのビュー数が増えたということは、多くの人が状況を確認しようとしたわけで、これはSteamに問題が発生した可能性を示している」というわけです。





なお、SNS等で投稿された障害報告をダウンしているかどうかの基準としている著名死活監視サイト「DownDetector」でも、Steamの情報を見ることができます。



Steam 接続/システム障害発生？サービス中断などの問題をリアルタイムでお知らせ | Downdetector

https://downdetector.jp/shougai/steam/



X(旧Twitter)で、言語を日本語に絞るコマンド「lang:ja」を付けた上で「Steam」と検索するのもいいかもしれません。

