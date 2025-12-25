2025年12月25日 13時23分 スマホ

iPhone 18のカメラセンサー製造はSONYではなくSamsungが担当しアメリカの工場で作られる予定



iPhoneのカメラにはソニー製のイメージセンサーが採用されているのですが、2026年に登場するiPhone 18にはSamsungのイメージセンサーが搭載されると推測されています。新たに、韓国メディアのTHE ELECが「Samsungがアメリカの工場でiPhoneのイメージセンサーを製造するための設備設置計画を進めている」と報じました。



アメリカのドナルド・トランプ大統領はAppleなどの大企業に対してアメリカ国内で製品を製造するように求めています。Appleは2025年8月に「今後4年間でアメリカ国内に6000億ドル(約93兆6000億円)を投資する計画」を発表しているほか、iPhoneとApple Watchのカバーガラスを100％アメリカ製に切り替えることも明言しています。



Appleの計画はイメージセンサーにまで及んでおり、これまでiPhoneのカメラにはソニー製イメージセンサーが採用されてきましたが、Samsung製イメージセンサーに切り替える計画の存在も報じられました。



以下はイメージセンサーを製造しているソニーセミコンダクタソリューションズの海外拠点一覧ページのスクリーンショットです。設計・開発・生産拠点としてベルギーやイスラエルやフランスといった国に拠点を設置していますが、アメリカには製造拠点がないことが分かります。





一方で、Samsungはテキサス州のオースティンとテイラー群にスマートモバイルプラットフォーム向けの半導体製造工場を設置しています。





THE ELECの2025年12月24日の報道によると、Samsungはオースティンの工場にiPhone用のCMOSイメージセンサー生産ラインを整備しているとのこと。生産ラインは2026年3月に稼働開始予定とされています。



また、THE ELECはSamsungが製造するイメージセンサーについて「3枚のシリコンウエハーを積層する構造を採用し、各ウエハーにフォトダイオード、トランジスタ、アナログ・デジタルコンバーターを集積すると予想されている。この構造によって、ピクセルの小型化と低ノイズ化を実現できる」とも述べています。





なお、iPhoneシリーズは毎年秋頃に登場していましたが、iPhone 18シリーズは「2026年秋にProモデルが登場し、通常モデルは2027年春に登場する」というスケジュールになると予想されています。



