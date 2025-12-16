2025年12月16日 12時00分 サイエンス

自宅以外でうんちできない「パルコプレシス」とは？一体何が問題なのか？



自宅以外で排便することが極度に難しい状態は「パルコプレシス」と呼ばれ、患者は学校や職場、あるいは公共施設などで排便しようと考えるだけで苦痛や不安を感じるほか、旅行中に一切排便できなくなってしまうというケースもあります。そんなパルコプレシスの人々に生じる問題や解決策について、西シドニー大学の臨床消化器内科医であるヴィンセント・ホー准教授が解説しました。



Can you only poo at home? A gastroenterologist explains what the Germans call ‘heimscheisser’

https://theconversation.com/can-you-only-poo-at-home-a-gastroenterologist-explains-what-the-germans-call-heimscheisser-269405





パルコプレシスには「便意不安」や「恥ずかしがり屋の腸症候群」といった呼び方もあります。患者は自宅以外の場所で排便せざるを得ない状況になると、動悸(どうき)や過度の発汗、吐き気、震え、排便困難などの症状を経験する可能性があるとのこと。こうした症状を避けるため、パルコプレシスの患者は排便を避けるために食事の量を減らしたり、公衆トイレを使う必要が生じるイベントや社会活動を回避したりします。



オーストラリアの大学生714人を対象にした研究では、不安に関連して公衆トイレを避けている学生が14％強に上り、決してパルコプレシスがまれな病気ではないことが示されています。



パルコプレシスの原因のひとつとして考えられているのが、「人目にさらされること」への恐怖です。







この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は953本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

