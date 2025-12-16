自宅以外でうんちできない「パルコプレシス」とは？一体何が問題なのか？
自宅以外で排便することが極度に難しい状態は「パルコプレシス」と呼ばれ、患者は学校や職場、あるいは公共施設などで排便しようと考えるだけで苦痛や不安を感じるほか、旅行中に一切排便できなくなってしまうというケースもあります。そんなパルコプレシスの人々に生じる問題や解決策について、西シドニー大学の臨床消化器内科医であるヴィンセント・ホー准教授が解説しました。
Can you only poo at home? A gastroenterologist explains what the Germans call ‘heimscheisser’
https://theconversation.com/can-you-only-poo-at-home-a-gastroenterologist-explains-what-the-germans-call-heimscheisser-269405
パルコプレシスには「便意不安」や「恥ずかしがり屋の腸症候群」といった呼び方もあります。患者は自宅以外の場所で排便せざるを得ない状況になると、動悸(どうき)や過度の発汗、吐き気、震え、排便困難などの症状を経験する可能性があるとのこと。こうした症状を避けるため、パルコプレシスの患者は排便を避けるために食事の量を減らしたり、公衆トイレを使う必要が生じるイベントや社会活動を回避したりします。
オーストラリアの大学生714人を対象にした研究では、不安に関連して公衆トイレを避けている学生が14％強に上り、決してパルコプレシスがまれな病気ではないことが示されています。
パルコプレシスの原因のひとつとして考えられているのが、「人目にさらされること」への恐怖です。
