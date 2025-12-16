2025年12月16日 11時45分 AI

KindleにAIアシスタントが本の質問にネタバレ無しで答えてくれる「Ask this Book」が登場



Amazonがスマートフォン向けKindleアプリの新機能として、読んでいる本について質問し、プロットや登場人物、その他の関連する詳細に応えてくれるAIアシスタント「Ask this Book」が発表されました。現在読んだところまでの情報のみを表示するため、ネタバレなしで質問をすることができます。



New Kindle Recaps feature provides story refreshers for eBook series

https://www.aboutamazon.com/news/books-and-authors/kindle-recaps-feature-ebook-series-refreshers





Kindle's New "Ask this Book" Uses Generative AI to Create An In-Book Chatbot - Without Permission or Rights - Publishers Lunch

https://lunch.publishersmarketplace.com/2025/12/kindles-new-ask-this-book-uses-generative-ai-to-create-an-in-book-chatbot-without-permission-or-rights/



Kindle app now answers questions about the book you’re reading | The Verge

https://www.theverge.com/news/844538/kindle-app-ask-this-book-ai-ios



AmazonはAIを活用したKindleの新サービスをさまざまに展開しています。2025年4月には、AIが本の要約を作成してシリーズを振り返ることができる機能「Recaps」を公開しました。また、2025年11月にはAIを活用した翻訳サービス「Kindle Translate」のベータ版を発表しています。



Amazonが電子書籍を他の言語に翻訳するAIツール「Kindle Translate」をテスト公開 - GIGAZINE





そんなAmazonが2025年12月11日にAIを活用したKindleの新機能として発表したのが「Ask this Book」です。Amazonによると、Ask this Bookは「読書のエキスパートアシスタント」として、プロットの詳細、登場人物の関係性、テーマ要素などに関する質問に、読書の流れを中断することなく素早く回答するとのこと。ネタバレしてしまうことがないように、提供される回答は読み進めている場所までの情報に基づき、文脈に沿って提供されます。



Ask this Bookを使うには、読書中の本のテキストを長押しして選択し、「Ask this Book」を選択し、提案された質問をタップするか、質問を入力します。





すると、例えば人物名を選んだ場合はその登場人物の詳細を、AIアシスタントがネタバレ無しで教えてくれるため、「この名前の人物はどこで出てきて何をした人だっけ」と読書中に分からなくなった場合などに役立ちます。





Amazonの広報担当者であるアレ・イラヘタ氏は、Publishers Lunchの取材に対し、「Ask this Bookの回答は、共有もコピーもできず、書籍を購入またはレンタルした読者のみが利用できます」と説明しました。また、イラヘタ氏によると、Ask this Bookは常時有効であり、著者や出版社が機能を拒否するオプションはないそうです。



Ask this Bookは、アメリカのKindleユーザー向けに、KindleのiOSアプリで提供されています。2026年には、KindleデバイスやAndroid OSでも利用できるようになる予定とのこと。アメリカ以外の地域や他の言語への展開時期については記事作成時点で明らかにされていません。

