2025年12月16日のヘッドラインニュース

スターバックスのチルドカップシリーズから、「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」が2025年12月23日(火)からの期間限定で登場します。まろやかなミルクの味わいの中にはちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテにゆずの香りを合わせ、やさしい味わいのティーラテに仕上がっているとのこと。全国のコンビニエンスストアで展開され、希望小売価格は税別230円です。

しあわせを運ぶ「午（うま）」の干支デザインカップで、心満たされる新年を祝うスターバックス® チルドカップ 「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」12月23日（火）より期間限定発売 ― はちみつの甘さとゆずの香りにふんわり包まれる、冬の季節にぴったりなやさしいティーラテ ― | スターバックス コーヒー ジャパン
https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2026-5699.php

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

脳が混乱してしまいそうになる錯視映像トップ10が発表される、日本からも3作品がランクイン - GIGAZINE

「ヨーグルトの王様」ことネパールの古都バクタプル名物「ズーズーダウ」を食べに行ってきた - GIGAZINE

幻のサツマイモを使ったスイーツ「やきいもブリュレ」など国産の原料にこだわった「らぽっぽファーム」に行ってみました - GIGAZINE

コストコで購入した「Starlink」キットを住所変更手続きなしでどこでも使える契約プラン「ROAM」で使ってみた＆5GHz帯を遮断して屋外で使用してみた＆請求の仕組みなど気になる点総まとめ - GIGAZINE

「言語学の父」が生み出した文法の謎が2500年の時を経てついに解き明かされる - GIGAZINE

一滴で最大6時間視力を高める目薬「VUITY」が発売、特に中年に効果的 - GIGAZINE

月に核兵器を撃ち込むとどうなるのか？ - GIGAZINE

石油ファンヒーターにガソリンを誤って給油してしまったらどうなるのか？ - GIGAZINE

光速を自宅の裏庭で簡単に超えられる方法が公開中 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）




◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
国立がん研究センターのがんになったら手にとるガイド：[国立がん研究センター　がん情報サービス　一般の方へ]

低酸素環境においてRNAの骨格がメチル化される！ ―立体選択的なRNAの修飾がリボソームを活性化する―

銅を“鉱石レベル”まで高濃縮する新規微生物を発見 | プレスリリース | 愛媛大学

三重大学 | 【プレスリリース・研究成果】細胞１つ１つの個性が手にとるようにわかる新技術の開発に成功 ―疾患メカニズム解明から胚発生研究まで多様な応用に期待―

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
ゼレンスキー氏、NATO加盟断念の用意　米との協議は15日も継続 | 毎日新聞

2000人集めた「解体デモ」今や5人足らず…財務省前閑散も、参加者は熱気「続けます」 - 産経ニュース

シカ食害で森林は「ギリギリの状態」　防止柵効果を市民参加で検証へ：朝日新聞

押し寄せる中国製品「破壊的」　ASEANの赤字拡大、発展の壁に？：朝日新聞

「人権先進国」フィンランドで繰り返されたアジア人ヘイト――なぜ差別は「なかったこと」にされるのか（原田隆之） - エキスパート - Yahoo!ニュース

外国人取得が3498件　安保上の重要施設周辺の土地調査　中国最多、5割近く占める - 産経ニュース

フェンタニルを「大量破壊兵器」に指定　トランプ氏、国防課題と強調 [トランプ再来]：朝日新聞

【検証 安倍元首相殺害事件】メディアが報じていないファクト　山上被告､自身の報道で｢不正確なものも｣（楊井人文） - エキスパート - Yahoo!ニュース

【動画】急勾配に急カーブ「現在の基準では造れない設計」　名阪国道60年、物流の大動脈が抱える危険性：中日新聞Web

【検証】名阪国道 制限速度守り切ったら何台の車に追い越された？？　JAF職員が解説します - YouTube


【速報】FBI、年末の連続爆破テロ計画阻止|47NEWS（よんななニュース）

福岡2人刺傷　容疑者はHKT48イベント常連　出待ち注意で襲ったか | 毎日新聞

維新・遠藤氏、企業・団体献金の議論は「時間の無駄」といらだち | 毎日新聞

博多駅近くで70代の男性が刺され搬送 30代の男が出頭し逮捕 | NHKニュース | 福岡県、事件・事故

共産・小池氏　今年の漢字は「赤」→「特にありません」と言い直し | 毎日新聞

企業献金規制巡り、維新が採決動議　野党反発「茶番はまっぴら」 | 毎日新聞

【速報】軍国主義復活は失敗すると中国共産党幹部|47NEWS（よんななニュース）

“公務員でもクビになる時代” 五條市役所で初の分限免職、当該職員が語った「私だけ当たりが強かった」処分は妥当だったのか？ | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

安倍元総理銃撃事件　裁判で明らかになった山上徹也被告と家族の壮絶な過去【報道特集】 | TBS NEWS DIG

レビット報道官のおいの母親、ICEに拘束後まだ息子に会えず　CNNインタビュー - CNN.co.jp

韓国大学入試の英語、異常なほど難しいと批判噴出　責任者が辞任 - BBCニュース

「中道」に傾斜する立憲、公明へ急接近　「ギリギリのライン」を判断 [立憲民主党][公明党][高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
『重要な仕事や試験がある前日はコンビニ弁当を食べる』『実家にいた時うっすら体調が悪かったのは親の調理のせいだった』という話が同時にTLに流れてきて思った事 - Togetter

子供の頃『世界まる見え！テレビ特捜部』が好きで、何か教養っぽいものとして食い入るように見ていたが今思えばアレってかなり下衆なだたの世界バズ動画集では？ - Togetter

"アジア人の真似"釣り目ポーズ：悪気なくやる人と、悪意ある差別と｜✨わん🐶にゃん😺癒し動画✨

中国の河南省で「結婚式当日に遺書を遺して亡くなった」とされる女性、家族のために結婚を強制させられたようでしんどい - Togetter

ダウンはいつもメンズのを買っている。一度メンズのダウンを着た後にレディースを着てみると『あんまり舐めるなよ』という感想が出てくるので - Togetter

さすがにこれはないだろ…どうなったらそうなるねん「全力で破壊するつもりがないとこんな感じにはならない気がする」 - Togetter

書店員だけど、小さいお客さんから「まえにおとうさんとみたほんをさがしているんですけど」と丁寧に尋ねられ、力になれたので今年思い残すことはない - Togetter

彼氏に「ペットボトル開けて♡」とぶりっ子するが彼氏が居ないときも一人で開けられない…だから通りすがりのおじさんに開けてもらってる - Togetter

「店が全部シャッターの街はやる気のある若い人に貸すなり売るなりすればいい」というのがあるが…それをしたら治安最悪になってしまう可能性がある話 - Togetter

現在の日本と中国の問題を、ヨーロッパはどう見ているか（インタビューお裾分け）｜東野篤子

フィッシュアンドチップス、こんなに美味しいのに日本で流行ってないのはおかしい→日本だとフィッシュアンドライスが強いから...「芋の代わりに炊き上げた米」 - Togetter

医師『下剤は4～6時間後ぐらいに効き始めます』私(本当かなぁ)医師『今飲んでください』私「帰り道不安なんですけど」医師『？今飲む事をお勧めしますよ』私「はい…」 - Togetter

#クソ物件オブザイヤー2025 結果発表｜全宅ツイ

「『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか」はどこが間違っているのか ｜三宅香帆

「どこか大きめの総合型選抜の塾潰れました？」→「SS義塾」という総合型選抜専門の学習塾生徒から音信不通になったという意見相次ぐ - Togetter


JR西日本グループの“駅”で「落とし物クラウド find」を導入します | 西日本旅客鉄道株式会社のプレスリリース

JR西日本では駅や列車内など、年間約130万件もの鉄道のお忘れ物をお預かりしている駅に、株式会社findが提供する「落とし物クラウドfind」を導入し、2026年夏頃から運用を開始します。これにより多言語でお忘れ物のお問い合わせができる「find chat」や、企業間でのお忘れ物検索が可能になる「横断検索」を開始します。


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Netflixのワーナー買収とOpenAIディズニーの提携　「巨大垂直統合」の時代【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

藤井聡太竜王・名人が今年ハマった「バイブコーディング」とは？｜将棋情報局

藤井聡太名人「今年一番ハマったのはバイブコーディング」　生成AIでツール開発にトライ - ITmedia AI＋

最近よくある「バズってるツイートのリプライ欄で急にR18漫画の引用をくっつけるアホ」を効率的に滅する方法はないのか - Togetter

Amazon「この商品は明日までにお届けできます」僕「おお、助かるわ」ﾎﾟﾁｰ Amazon「かかったなマヌケ！！お届けは来週だ！！」←これマジでなに - Togetter

画面いっぱいを覆って「閉じる / CLOSE」をいかに見つけにくくするかに血道をあげてるようなクソ広告、センスを疑う - Togetter



食べログ老人会 × Z世代！？ 入社14年目と若手が語り尽くす、激動の技術変遷 - Tabelog Tech Blog

２年目のiPhoneはどう使うべきか？ - ケータイ Watch

ベテランプログラマは生成AIをどう活用しているのか？そして初学者は生成AIをどう活用すべきか？ - give IT a try

「Apple Payがわかってなくてプチ喧嘩みたいになったことある」Apple PayやGoogle Payは決済手段ではないのに「使える決済」に表示している店が多い話 - Togetter

スマホ決済サービス「ゆうちょPay」の終了のお知らせ ～2026年12月20日をもちましてサービスを終了いたします～－ゆうちょ銀行

Git Worktreeでブランチごとにデータベースも分離 —— Docker Volume スナップショットの活用

Amazonが一部のKindle本についてEPUBまたはPDF形式でのダウンロードに対応すると発表「閲覧権から所有権に変わるってことか」「他の電子書籍サービスも続いてほしい」 - Togetter

公共の場所でスマートウォッチに話しかけられますか？ 「Pixel Watch 4」のGeminiで感じた“利便性”と“羞恥心”（1/2 ページ） - ITmedia Mobile

スターの多いOSSは、どのようなAGENTS.mdを記述しているのか調べてみました - freee Developers Hub

初老を超えたエンジニアの現実2025

Xで経営者のポストに疑問を呈したところ民事訴訟へ→逆に裏付けを求めると虚偽が発覚し、完全勝訴する流れがいろいろとスゴい「2年も自費で裁判を続けるのはしんどすぎる」 - Togetter

ニコニコ公式の #ネット流行語100 で「ｴｯﾎｴｯﾎ」が選出されていたが、ちゃんと本家本元の写真を撮影したハニー・ヘーレさんにコメントを貰いに行っていて流石だった - Togetter


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
変形する足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画


【速報】将棋連盟、出産で不戦敗の規定を削除|47NEWS（よんななニュース）

[対談] 任天堂と歩んだ「ゼルダ」開発の15年をふりかえって | インタビュー | RECRUIT | モノリスソフト


小島秀夫氏1万字インタビュー　『デススト2』で伝えたかったこと：日経クロストレンド

TVアニメ『鉄鍋のジャン！』公式サイト

『鉄鍋のジャン！』アニメ化記念！ あおきえい監督インタビュー | アニメイトタイムズ


漫画の途中で唐突にブッ込まれる昔のジャンプ広告、単行本でのスペースの埋め合わせ方に漫画家の個性が出ていて面白い - Togetter

もともと「ラオウ」は存在しなかった…『北斗の拳』原作者・武論尊（78）が語る“超大作”を生み出す極意 | 文春オンライン

アニメ制作現場の「スタッフ搾取」は今も?　業界内で進む二極化｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

『北斗の拳』は、ここから生まれた――人骨が転がり、少年兵が銃で…原作者・武論尊（78）が目の当たりにした「地獄のような光景」 | 文春オンライン


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【速報】「スタンド・バイ・ミー」監督が遺体で発見|47NEWS（よんななニュース）

『スタンド・バイ・ミー』『スパイナル・タップ』等　映画監督ロブ・ライナー死去　殺人事件として捜査中 - amass

「お笑い界は破滅する」ケンドーコバヤシさんの過去のインタビューでの発言が現実になりそう!? - Togetter

ロシア、パンクバンド「プッシー・ライオット」を過激派に指定　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

トム・クルーズさん「国宝」の上映会、ハリウッドに異例の売り込み…渡辺謙さんからの手紙を機に感銘 : 読売新聞

◆新商品（衣・食・住）
「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」(1月5日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

大阪・関西万博で好評を博した〈堂島アイスロール〉Metro KITCHEN 西長堀店にて 2025 年 12 月より販売開始！ | 株式会社モンシェールのプレスリリース

