2025年12月16日のヘッドラインニュース

これは松島の千貫島 政宗公が気に入っていた岩だと言われている

この写真を撮っている時近くのギャルが「え、あの島木が一本生えててカワイイ笑」と言っていて、ギャルの感性が政宗公だったのか、政宗公の感性がギャルだったのか思いを馳せたよ pic.twitter.com/wmRp9p4GBr