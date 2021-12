2021年12月16日 12時00分 サイエンス

一滴で最大6時間視力を高める目薬「VUITY」が発売、特に中年に効果的



瞳孔を収縮させ、近見視力を改善する薬「VUITY」がアメリカ食品医薬品局(FDA)に承認され、2021年12月9日から市場に出回り始めました。VUITYは特に老眼が始まった40歳以上に効果をもたらすとされています。



VUITYは目薬の成分として用いられるピロカルピン塩酸塩を1.25%配合した新しい目薬です。一般的に加齢と共に眼球の水晶体は固くなり、目の筋肉も次第に弱まっていきますが、VUITYは目の瞳孔を収縮させ、近くを見るのに必要な視力を改善することができるというもの。VUITYは点眼から15分で効果が現れ、最大6時間効果が継続するとされています。





VUITY1カ月分の価格は約80ドル(約9100円)ほど。老眼を患う40歳~55歳の人を対象に行われた臨床試験では、視力改善に統計的有意性が見られたとのこと。VUITY開発元のAllerganは、VUITYは軽度または中等度の老眼を患う40歳~55歳の人に最も効果的であると伝えています。



なお、瞳孔の収縮に伴い暗い場所での視力が低下することや、副作用として頭痛と目の充血が起こる可能性がAllerganにより指摘されています。AllerganはVUITYの発売に際し、「老眼という問題におけるVUITYという重要な革新は、視力改善を助けるという私たちのコミットメントを反映し、眼科医療従事者と患者のための主要なポートフォリオを拡大します」と述べています。