アパ社長カレーメシはいったいどんな味なのか？
あのアパ社長カレーと日清食品のカレーメシとのコラボ商品「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」が2025年12月15日に登場しました。アパホテルの元谷芙美子社長の顔がドドンと印刷されたパッケージが売り場で目立っていたので、実際に買ってどんな味がするのか確かめてみました。
「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」(12月15日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13552/
ドラッグストアのインスタント食品コーナーでアパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風を発見。黒い背景にアパ社長の顔が映えています。
買ってきました。
改めてパッケージを正面から撮影。本格派ビーフカレー風だそうです。
辛さレベルは「中辛」。
名称は即席カップライスで、原材料には米、牛脂、小麦粉、オニオン調味料、カレー粉、豚脂、トマトパウダー、粉末しょうゆ、粉末ソース、ポーク調味料、しょうが調味料、イカスミパウダー、ガーリック調味料、味付牛ミンチ、キャベツ、たまねぎなどが含まれています。
1食当たりのカロリーは460kcalで、食塩相当量は2.8g。
フタを開けて中身を確認。米、味付牛ミンチ、キャベツ、たまねぎと一緒にカレールウが入っています。
熱湯を注いで5分待機。
5分経過したらフタを取って30秒間グルグル混ぜます。
完成。色の濃いトロッとした質感のカレーライスになりました。
食べてみると、コショウやショウガのピリ辛さと煮込まれた野菜の甘さを感じます。一口目はそこまで辛くないのですが、長続きするタイプの辛さで、食べ進めるごとに辛みが増していく感覚を味わえました。ただ辛いだけでなく、野菜や牛肉のうま味も感じられるのがグッド。キャベツはシャキシャキした食感で、いいアクセントになっています。甘辛でうま味も十分に味わえる欧風カレーとしてクオリティの高い味に仕上がっていました。
アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風の希望小売価格は税別348円で、Amazon.co.jpでは6個セットを税込2046円(1個当たり341円)で入手できます。
Amazon.co.jp: カレーメシ アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風 107g ×6個 [日清食品 カップライス インスタント 濃厚] : 食品・飲料・お酒
