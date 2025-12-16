自動運転車Waymoのトランクに見知らぬ人が乗っているのを発見
Waymoの無人タクシーに、ひっそりと男が乗り込むという事件が発生しました。男の目的は分かっていません。
Police Investigating Weird Man Found in Waymo by Passenger
https://futurism.com/advanced-transport/police-investigating-man-trunk-waymo
事件が起こったのは、Waymoが最初期から自動運転タクシーを走らせていた街、カリフォルニア州ロサンゼルスです。
報道によると、ある女性が娘のために車を手配したところ、トランクに男が乗っているのに気づいたとのこと。女性は思わずカメラを回し、「なんでトランクにいるんだ？」と詰問。男は「分からない。出られない」などと話しました。
男は「奴らが俺をここに閉じ込めたんだ」と話しており、誰かに無理やりトランクに入れられたと示唆されました。
その後、男は警察の事情聴取を受けました。女性は車両の通話システムを使ってWaymoの担当者へ連絡したそうです。
男がどのようにして車に乗り込んだのかは不明です。ロサンゼルス市警察は、男が逮捕されたかどうかについては明らかにせず、事件を捜査中であることを認めました。
Waymoの担当者は「私たちは乗客の安全を守り、事業を展開する地域社会の信頼を得ることに尽力しています。今回の件は容認できるものではなく、この問題に対処するために積極的に改革を進めています」と述べました。
in 乗り物, Posted by log1p_kr
