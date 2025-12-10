2025年12月10日 07時00分 映画

4Kリマスター版「マッドメン」には撮影クルーの映り込みやデジタル視覚効果の反映ミスなど問題多数



1960年代のニューヨークの広告業界を描いたテレビドラマシリーズ「マッドメン」の4Kリマスター版が、映像サブスクリプションサービスのHBO Maxで配信されています。非常に人気の高いマッドメンですが、HBO Maxで配信された4Kリマスター版は失敗に終わったと指摘されています。



映画製作者のトッド・ヴァジリ氏によると、マッドメンは最初の4シーズンがフィルムで撮影され、最後の3シーズンがデジタルシネマカメラの「Alexa」で撮影されました。シリーズは2015年に完結するまですべてフルHD(1080p)で配信されてきましたが、HBO Maxは改めて4Kリマスター版を制作し、2025年12月から配信を開始しました。





ヴァジリ氏は、4Kリマスター版マッドメンに「HBO Maxにおける傑作のひとつになるはずだった」と期待を寄せていましたが、実際には復元作業やストリーミング配信における技術的プロセスにより失敗作になったと総括しています。



HBO Max版マッドメンが何かおかしいと最初に気づいたのは、Paul Haineさんです。Blueskyで「HBO Maxが4Kリマスター版マッドメンの配信を開始しましたが、ロジャーが牡蠣を吐くシーンで、右側にゲロ用ホースを持った撮影クルーの姿が映り込むミスがあります」と同氏が指摘した通り、画面右端にキャップにTシャツ姿の撮影クルーの姿があります。



HBOMax has started showing a 'remastered' 4K Mad Men and they’ve messed things up so during Roger’s oyster vomit scene you can now see the crew men with the vomit hose on the right



ヴァジリ氏は「(オリジナル版を制作した)ライオンズゲートとHBO Maxが、配信されるまでこのミスに気付かなかったとは奇妙です」と指摘しています。



また、これは「オリジナルのフィルムネガをアスペクト比16：9用に再フレームする際に生じる問題」とは別物であるとヴァジリ氏は指摘。例えば、オリジナル作品が1.33：1というアスペクト比で撮影された場合、HDリマスター版を作成する際にアスペクト比を16：9に変更すると、本来は映り込んでいないはずのものが映り込んでしまうケースがあります。マッドメンもオリジナル版は1.33：1というアスペクト比で放送されました。しかし、オリジナル版は初めから16：9でマスタリングされています。



同じシーンをBlu-ray版と4Kリマスター版で見比べると同じ画角になっていますが、Blu-ray版に撮影クルーの姿はありません。





ヴァジリ氏は「このような修復ミスの面白い点は、観客である我々がマッドメンのような番組でもどれだけデジタル視覚効果が使われていたかを正確に見ることができるという点です。このような番組ではデジタル視覚効果など使われていないと考える人がほとんどです。問題のシーンでは、撮影クルーとホースが消されただけでなく、ゲロが口から出ているように見せるため、デジタル処理が施されています」と指摘。



マッドメンではこの種の修正ミスが複数存在しています。シーズン2のエピソード4でも屋外の店舗看板にデジタル視覚効果が施されているのですが、HBO Max版ではこの補正が適用されないままとなっています。これにより、「撮影場所が2000年代のロサンゼルス」であることが明らかになってしまっていると、ヴァジリ氏は指摘しています。





他にも、HBO Max版のエピソード1では真っ黒な画面が数秒間流れるシーンがあります。オリジナル版だとこの時、「MAD MEN」というロゴが表示されています。





なお、ミスを指摘されていたシーンは、記事作成時点ではオリジナル版に合わせて修正されています。

