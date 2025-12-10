2025年12月10日 08時00分 メモ

北朝鮮の光ファイバーネットワークはどのように張り巡らされているのか？



北朝鮮のインターネット情報の専門家が、プレゼン資料に掲載されたわずかな情報をきっかけに、北朝鮮の光ファイバーネットワークの広がりを考察しています。



Hunting For North Korean Fiber Optic Cables | North Korean Internet

https://nkinternet.com/2025/12/08/hunting-for-north-korean-fiber-optic-cables/



北朝鮮のインターネット情報を収集・公開しているウェブサイト「North Korean Internet」を運営するニック氏は、VICEのドキュメンタリーを見たことで北朝鮮に興味を持つようになり、オープンソース・インテリジェンスで北朝鮮のニュースやオンラインのアクティビティを継続的に追跡しています。



Life Inside The Hermit Kingdom | VICE on HBO - YouTube





そんなニック氏がここ数週間で目を引かれたというのが、北朝鮮が国際民間航空機関(ICAO)に提出したPowerPoint資料です。内容は国内の航空産業の状況とADS-B導入に関するもので、スライドの1枚に、北朝鮮国内を横断するような光ファイバーケーブルの存在が描かれていました。





地図では、首都・平壌と漁大津(オデジン)を結ぶファイバーケーブルが描かれていますが、この地域は山岳地帯を挟むため、ニック氏は直接つながっているわけではないと考えています。実際にどのような光ファイバーネットワークが敷設されているかを知るすべはありませんが、ニック氏は様々な情報を積み重ねて、その全貌を予想しています。



過去の情報から、北朝鮮では1995年9月、最初の光ファイバーケーブルが平壌と日本海側の都市・咸興を結んだことがわかっています。その後、1998年2月に平壌と中国国境の町・新義州を結ぶケーブルが敷設され、2000年までに平壌～南浦、咸興～羅津・松坡、羅津・松坡～琿春(中国)にもケーブルが敷設されました。





その後、2017年10月には、世界最大の光ファイバーケーブル網の1つを展開しているロシアの通信会社・TransTeleComが、ロシアと北朝鮮を新たなケーブルで結んだことがわかっています。



Russia Provides New Internet Connection to North Korea - 38 North: Informed Analysis of North Korea

https://www.38north.org/2017/10/mwilliams100117/



TransTeleCom公式サイトに掲載された地図でも、北朝鮮国境に向けて延びたケーブルが描かれています。このケーブルは、豆満江にかかる鉄道橋「朝鮮・ロシア友情橋」を経由して国境を渡っています。





外からは状況がよくわからない北朝鮮のインターネット事情ですが、すべての省は光ファイバーで国内向けイントラネット「光明」に接続しているとのこと。北朝鮮情報ニュースサイトの38 Northは、北朝鮮の携帯電話電波塔の位置をプロットした地図を公開していますが、この情報からも、日本海側に携帯電話の電波塔が並んでいるのが読み取れます。この日本海側の電波塔の並びは、鉄道路線の存在と合致するとのことで、豆満江を鉄道橋で渡ったように、国内では鉄道の線路沿いや主要な道路沿いにケーブルが敷設されているとみられます。





こうした情報から、ニック氏はロシアからの光ファイバーケーブルが豆満江を渡って北朝鮮に入ったのち、東岸(日本海側)を経由して平壌までつながっていると予想。地図上にその位置をプロットしています。





なお、北朝鮮にはロシアからのほか、中国経由の光ファイバーケーブルも接続されています。ニック氏がトラフィックをトレースしたところ、平壌だけではなく、ロシアと北朝鮮の国境に近いところにもサーバーがあることを示唆するような結果が出たとのこと。ただ、実際どこにあるかという結論を出すにはさらなる検証が必要だとのことです。

