【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第12話(最終回)「一生、隣で…」これからの人生で、一生したいこと



◆あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島あやが抱える悩みの種。サークルの後輩である海堂が、絵島への好意を隠さないでいながら、絵島をヒロインにした恋愛ゲームの制作に熱を上げていた。ときにはエッチな内容まで……

お互いの思いを理解していながら、一度ぶつかって離れてしまった2人。再び混じり合い、心の底から出た思いは、ごまかしのない本心でした。憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女の戦い、終幕。



マンガを読むには以下の画像をクリック。感想やコメントなどは #作らせて絵島さんまたはマンガ感想フォームまでお願いします！



1話からイッキに読むには以下をクリック！



◆作者プロフィール

べにはあ

https://x.com/emihahaha





◆「作らせて！絵島さん」12話までのあらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島と海堂。絵島への好意を隠さない海堂は、その無駄な技術力をフル活用して絵島の恋愛ゲームを作り続けていました。





初めて2人切りのデートに連れ出しても、海堂はデート服差分の追加に大忙し。





コスプレまでして海堂をドキドキさせることに成功しても、結局は海堂のクリエイター精神を刺激するばかり。「ゲームより私を見てほしい」という絵島の願いはなかなか成就しません。





季節が変わって学生生活の終わりが近づいても、距離は縮まったはずなのに相変わらずな関係の2人。そんな中、思いが極限まで強まった海堂は、大好きな絵島をゲームだけではなくAIにまで昇華させてしまいました。





好きな相手には自分を一番に見てほしい絵島と、好きな相手だからこそ大好きなゲーム作りに反映したい海堂。思い合うからこそかみ合わない2人の思いは、決定的な亀裂を生んでしまいました。





衝突しても顔を合わせていた学生生活は終わり、離れたら交わることが難しくなります。お互いさみしさを感じる中で、意を決して海堂に会いに行った絵島。相変わらず目の前にすると素直になりきれずガミガミしてしまう絵島でしたが、久々の再会に海堂の気持ちも高まります。





ずっと絵島に好きだと気持ちを伝え続けてきた海堂ですが、改めて口にする気持ちは、これまでと違うもののはず。ゲームを作るのも遊ぶのも大好きなのは変わらない。けれど、心の底からは、もうひとつ大事な気持ちがあふれてきた。ずっと抱えてきて、ようやく気付いた気持ち。





こうして再び交わった2人は、これまでとは違う距離で歩んでいきます。





紆余曲折合ってたどり着いた最終回。いままで通りの2人が、いままで以上にいちゃいちゃするだけのお話です。ぜひ最後まで見届けてください。





第12話の続きは以下から読むことができます。



また、過去エピソードは以下から読むことができます。



「作らせて！絵島さん」はGIGAZINEマンガ大賞のリモート持ち込みからの連載です。



