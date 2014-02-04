2025年12月10日 00時06分 ソフトウェア

「Firefox 146」正式版リリース、実験的機能を試せるFirefox Labsの利用条件が撤廃されて誰でも利用可能に



ウェブブラウザ「Firefox 146」の正式版が公開されました。Firefox Labsの使用条件が緩和され、すべてのユーザーが設定変更なしで使用できるようになりました。



Firefox 146.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.firefox.com/en-US/firefox/146.0/releasenotes/



◆すべてのユーザーがFirefox Labsを使用可能に

Firefoxの実験的な機能にアクセスできるFirefox Labsは、将来Firefoxに導入される可能性のある機能を一足先に体験できる機能です。これまで、Firefox Labsを使用する条件として、「Studiesを有効化すること」「Telemetryを有効化すること」という制約がありました。今回の更新により、この制約が撤廃され、すべてのユーザーが無条件でFirefox Labsを使用できるようになります。



◆開発者ツール：未使用のカスタムプロパティをデフォルトで非表示に

未使用のカスタムプロパティは、開発者ツールのデフォルトでは非表示となります。これにより、雑多な処理を減らすことができる上に、開発者ツールパネルのレンダリング速度が向上する場合もあります。



◆CSS関数：contrast-color()

色を示す値を受け取ってコントラスト色を返すcontrast-color()CSS関数がサポートされました。



/* 色名を使用 */ contrast-color(red) /* カスタムプロパティを使用 */ contrast-color(var(--backgroundColor))

現在の仕様では、contrast-color()が返すコントラスト色は黒または白に制限されていますが、この制限は将来的に撤廃される見込みです。



◆CSS：@scopeルールのサポート

@scopeルールがサポートされ、DOMのサブツリーにスタイリングを制限できるようになりました。@scopeルールを適切に使用することにより、過度に細かいセレクターを書かなくてもCSSを記述できるようになります。



@scopeルールがどう有益なのかを考えるにあたり、以下のDOMツリーを使用します。



body └─ article.feature ├─ section.article-hero │ ├─ h2 │ └─ img │ ├─ section.article-body │ ├─ h3 │ ├─ p │ ├─ img (※) │ ├─ p │ └─ figure │ ├─ img │ └─ figcaption │ └─ footer ├─ p └─ img

ここで、※印を付けた<img>に対してのみスタイル指定を行うものと仮定します。まず、セレクターを簡単に書こうとして「.article-body img」と記述すると、<figure>の下にある<img>にも適用されてしまいます。次に、ピンポイントで指定するよう「.feature > .article-body > img」と記述すると、今度はDOM構造との結びつきが強すぎるため、少しでもHTMLに変更が加わるとCSSにも変更が必要になる可能性があります。そこで@scopeルールを使用すると、以下のようになります。



@scope (.article-body) to (figure) { img { border: 5px solid black; background-color: goldenrod; } }

この例では、「.article-body」のDOM要素から「figure」のDOM要素までがスタイルの適用対象となるため、※印を付けた<img>だけにスタイルが適用されるわけです。



◆CSS：text-decoration-insetプロパティのサポート

text-decoration-insetプロパティの導入により、text-decorationによるテキスト装飾の開始点と終了点を調整できるようになります。text-decoration-insetプロパティの基本的な使い方は、テキスト修飾の開始点・終了点をサイズ指定する、というものです。





サイズ指定はマイナス値でも構いません。





二つのサイズ指定を行うことで、開始点と終了点を別々に指定することもできます。





◆その他の更新

・フランス・ドイツ・イタリアで英語版を使用している場合に、祝日やその他の重要な日付が英語でアドレスバーにサジェストされるように

・macOS版で専用のGPUプロセスがデフォルトで使用可能に

・Linux版でWaylandを使用する場合に、分数スケーリングディスプレイをネイティブでサポート

・Windows版で画面上部にカーソルが置かれ、Firefoxが特定のモニターで最大化されている状態で、タブを選べなかった不具合を修正

・ML-KEM：WebRTC接続のDTLS 1.3ハンドシェイク中にポスト量子暗号キー共有の送信をサポート

・WebCryptoで圧縮楕円曲線点をサポート

・Skiaグラフィックライブラリがレンダリング性能と互換性を向上

・-webkit-fill-availableレガシーキーワードのサポート：width・heightに使用可能なstretchキーワードの別名

・EU他一部の国で、「New Tab Weather」機能のオプトインワークフローが利用可能に

・<input type="time">や<input type="datetime-local">でtimepickerが有効なとき、キーボードと入力支援機能のフル機能が利用可能に



◆段階的ロールアウト

・Windows版でパスワードやブックマークなどを自動的に保護できる機能の追加

・検索ページをスキップし、検索バーへの入力から結果を直接確認できる機能の追加



◆廃止される機能

・ Windows版でDirect2Dのサポートを廃止



また、Firefox 146には13件のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 147」は現地時間の2026年1月13日（火）にリリース予定です。