2021年02月26日 12時30分 ネットサービス

「ミッション:インポッシブル」最新作や「Halo」テレビシリーズなどのコンテンツを大量視聴できる動画配信サービス「Paramount+」の詳細が明らかに



全米3大ネットワークの一角を占めるバイアコムCBSが、2021年3月4日に動画配信サービス「Paramount+」をスタートします。Paramount+に関する詳細情報が新たに明かされ、料金体系などに加えて3万以上のテレビエピソードや2500本以上の映画、1000件以上のスポーツイベントなどが視聴可能だと判明しています。



Paramount+はバイアコムCBSがこれまでに提供していた動画配信サービス「CBS All Access」を改称したもの。バイアコムCBSは改称に伴って、同サービスのコンテンツ拡充を新たに打ち出しており、投資家向けのプレゼンテーションの中で、Paramount+は3万以上のテレビエピソードに加え、2500本以上の映画、1000件以上のスポーツイベントまでもが視聴可能だと明かしました。





さらに一部の人気映画に関する「劇場公開から45日以内の配信開始」も新たなウリとして大きく打ち出されており、トム・クルーズ主演の人気スパイアクションシリーズ「ミッション:インポッシブル」の第7作目(正式タイトル未定)や「クワイエット・プレイス 破られた沈黙」、「パウ・パトロール The Movie」などが劇場公開後わずか45日でParamount+で視聴可能になるなどが判明しています。





加えて、Paramount+は同じ系列の映画スタジオであるパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションが配給する「G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ」「トップガン マーヴェリック」、制作進行中の再映画版「ダンジョンズ&ドラゴンズ」などの作品を劇場公開後に独占配信するとのこと。



また、Paramount+はオリジナル作品も配信予定。名作SFシリーズ「スタートレック」の新シリーズに加え、FPSの傑作「Halo」のテレビシリーズを独占的に配信します。アメリカのテレビ局ShowtimeがHaloの開発元である343 Industriesと提携し、2021年2月時点ではハンガリーのブタペストで撮影が進められているとのこと。製作総指揮にはスティーブン・スピルバーグ監督が、主要キャストにはパブロ・シュレイバー、ナターシャ・マケルホーン、ジェン・テイラーの名が挙がっています。





そのほかにも、7000エピソードを超える子ども向けコンテンツや5000エピソード超のリアリティ番組、6000エピソード超のコメディなども配信。Paramount+の価格はコマーシャルなしのプランが月額10ドル(約1060円)、コマーシャルありのプランが月額5ドル(約530円)。2021年3月4日からアメリカ・カナダ・ラテンアメリカでサービスを開始し、3月25日からは北欧諸国、2021年下半期にはオーストラリアにも利用可能範囲を拡大する予定です。