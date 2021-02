2021年02月26日 12時03分 動画

Facebookが「個人に最適化した広告は中小企業を助ける」とアピール、Appleのプライバシー保護施策に対抗か



Appleは広告企業によるユーザーデータの使用を制限するため、「ユーザーが許可しない限り広告識別子のIDFAを広告企業が使用することができないようにする」ことを表明しています。この動きに強く反発しているFacebookが、新たに「個々のユーザーに最適化したターゲティング広告は中小企業の助けとなっている」とする宣伝を開始しました。



Facebookなどの広告企業はIDFAをはじめとする広告識別子を用いてユーザーを識別し、個々のユーザーの行動や興味に合わせた広告をインターネットで配信することにより、広告表示の効果を高めています。しかし、ユーザーごとに最適化したターゲティング広告には「ユーザーの個人情報を許可なく収集しており、プライバシーの侵害に当たる」との指摘も挙がっていました。





そこでAppleは、iPhoneで使用されている広告識別子・IDFAの仕様変更を行い、ユーザーが許可しない限り広告企業がユーザーを追跡できないように、プライバシーポリシーを改訂するとしていました。すでにiOS 14.4のベータ版で、アプリを実行した際に「広告トラッキングを許可/拒否するポップアップ」が表示されることがわかっており、IDFAの制限が秒読み段階に入っています。



Appleが広告トラッキングを制限するためのポップアップ表示をiOS 14.4のベータ版でテスト - GIGAZINE





FacebookはAppleのプライバシーポリシー改訂によって「広告収益が激減する」と主張しており、小規模ビジネスに対しても壊滅的な影響を与えるとする広告を新聞で掲載するなど、Appleのプライバシー保護施策に強く反発しています。一方、FacebookはAppleの仕様変更について、「受け入れる以外に選択の余地はない」と語ったことも報じられています。



FacebookがAppleの広告トラッキングに関する仕様変更は受け入れる以外に「選択の余地はない」と語る - GIGAZINE





そんな中、Facebookは「ターゲティング広告が中小企業にとって重要である」ことをアピールする広告ムービーを作成し、公式サイトやYouTubeで公開しました。この広告はプラットフォームの内外で12週間にわたって表示されるそうで、TVでもCMとして流されるとのこと。



世の中には多くの成功に値するアイデアがありますが……





その多くは失敗に終わります。





よいアイデアを持っているものの宣伝費が少ない中小企業は、適切なユーザーにアピールする能力を欠いています。





Facebookのターゲティング広告は、こうした中小企業が自身のアイデアを潜在的なユーザーに届ける役に立つとのこと。





ユーザーが自分の興味に合った広告を見つけることで、購買につながります。





Facebookは個人に最適化したターゲティング広告が、よいアイデアを持つ中小企業の助けになるとアピールしています。





Facebookによると、新型コロナウイルスのパンデミックで中小企業は厳しい状況に追い込まれているとのことで、デジタル空間でのマーケティングは中小企業が生き残る上で重要だと主張。広告識別子の制限によってターゲティング広告の精度が低下すると、中小企業が生き残り、成長するためのエンジンが失われてしまうとFacebookは訴えました。



なお、Facebookが「ターゲティング広告は中小企業の助けになる」とアピールしている一方で、Facebookの広告指標は誇大宣伝であるとして、中小企業が原告となった集団訴訟も提起されています。



「Facebookは小規模ビジネスの友ではない」、Facebookがターゲティング広告の精度をごまかしていたことが集団訴訟で明らかに - GIGAZINE