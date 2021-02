2021年02月26日 13時00分 ネットサービス

暗号資産大手交換所「Coinbase」の2020年の売り上げは1300億円以上、NASDAQへの直接上場に向けた資料で判明



2020年12月に株式上場の意向を表明した暗号資産(仮想通貨)交換所「Coinbase」が、上場に向けて必要な「フォームS1」と呼ばれる書類をアメリカの証券取引委員会に提出しました。暗号資産の代表格であるビットコインが2021年2月に初の5万ドル(約530万円)の大台に乗るなどして取引が活発化していることから、Coinbaseの業績も好調で、2020年の売り上げは12億7000万ドル(約1346億円)に上ったことが資料から明らかになっています。



Document

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1679788/000162828021003168/coinbaseglobalincs-1.htm





Coinbase Reveals $322M in Profit For 2020 Ahead of Landmark Public Debut - Decrypt

https://decrypt.co/59347/coinbase-big-profit-for-2020-ahead-of-milestone-ipo-direct-listing



Coinbase has filed to go public on the NASDAQ - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/25/22300835/coinbase-s1-bitcoin-going-public-profit-revenue-invest-crypto



Coinbaseは、民泊サービス・Airbnbの技術者だったブライアン・アームストロング氏が、暗号資産をオンラインで購入できる仕組みとして開発し、2012年に創業しました。どういった経緯で創業したのか、そして暗号資産がメジャーになっていく中でどう立ち回っていったかは、以下の記事を読むとよく分かります。



「10億人が仮想通貨を使う世界を5年以内に作る」ことをCoinbaseのブライアン・アームストロングは狙っている - GIGAZINE





Coinbaseの主な収益は取引手数料から得るもので、それがどれぐらいの額に上っているのかこれまで具体的にわかりませんでしたが、株式上場に必要な書類が提出されたことから、具体的な額が明らかになりました。



資料によると、プラットフォーム上での通算取引額は4560億ドル(約48兆3000億円)で、2020年だけでも売り上げは12億7000万ドル(約1346億円)。利益は3億2200万ドル(約341億円)だったとのこと。





シリコンバレー発の企業は株式上場時、「新規株式公開(IPO)」を行うことが多いのですが、Coinbaseは直接上場を選択しました。これまでの直接上場は既存の株式だけを上場する方法で、新株を発行するのであればIPOを行うことになっていましたが、2020年12月に証券取引委員会が直接上場でも新株発行を可能としたため、この方法を選んだものとみられます。



既存のCoinbaseの株式は、ベンチャーキャピタルであるアンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者マーク・アンドリーセン氏の保有分が550万株以上、ブライアン・アームストロングCEOの保有分が270万株以上。議決権はアームストロングCEOが21.8%、共同創業者のフレッド・エルサム氏が9%、アンドリーセン氏が14.2%、初期から投資を行ってきたフレッド・ウィルソン氏が8.2%を保有しており、11人で構成された経営陣と取締役会で54%を行使するとのこと。



アームストロングCEOが創業当初苦労したように、暗号資産は長らく「アンダーグラウンド御用達」のような存在で、投資家や金融業界からもそういった目で見られてきましたが、電気自動車メーカー・テスラが1577億円分のビットコインを購入するなど、位置づけは大きく変わってきています。今回のCoinbaseの上場も、暗号資産にとって大きな一歩になることが期待されています。