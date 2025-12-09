2025年12月9日のヘッドラインニュース

2025年12月09日 18時23分 ヘッドライン

核戦争後の世界を舞台にした人気RPG「Fallout」シリーズを原作とする実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2が、2025年12月17日(水)からAmazonプライムビデオで独占配信されます。これを記念して、2025年12月17日(水)～2026年1月31日(金)に東京・大阪・仙台・札幌で「Fallout」コラボカフェが開催される予定で、その提供メニューが発表されました。



大人気RPG「Fallout」の日本初のコラボカフェが東京/大阪/仙台/札幌にて開催決定！ | InfoLens

https://www.infolens.com/fallout-collabocafe/



フードメニューはシュガーボム、ソウルズベリーステーキ、マカロニ＆チーズ、ヤムヤムデビルエッグ、完璧に保存されたパイの5種。いずれも原作ゲームに登場した食べ物を再現しています。





ドリンクメニューはヌカ・コーラ・クアンタム、ヌカ・チェリー、ヌカ・オレンジ、ヌカ・グレープ、ヌカ・コーラ・ダーク、ヌカ・コーラ・ワイルド、サンセット・サルサパリラの7種。ドリンクを1品注文すると、対応したコースターが1枚付属するとのこと。





価格は以下の通りです。原作や実写ドラマのファンで気になる人は、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事が掲載されていました。



アンパンマンギターでナイトオブナイツ弾いてみた - YouTube





高齢者の細胞で染色体異常が増加するのは酸化ストレス... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



【研究成果】グリッドシェルの新しい形状決定手法 ──複雑形状も設計可能に── - 総合情報ニュース - 総合情報ニュース



3Dプリンタアルミニウムの強度・変形メカニズム解明 力学機能制御の技術開発加速へ - 名古屋大学研究成果情報



顔色変化は表情判断にどのような影響を与えるか？ ～終端色の優位性～ | 豊橋技術科学大学



スズメガの蛹が鳴く仕組みを解明 | 神戸大学ニュースサイト



先天性読み書き障害を脳の機能と構造から分類・再現する新手法を提案 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）



膵がんを“暴走”させるスイッチとして、「EMP1」を同定 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）



「飲むインスリン」を実現する創薬技術を開発 ―小腸透過性環状ペプチドがインスリン経口吸収の壁を打破― | 熊本大学



「外れ値は捨てる」と教えておられる高校の先生がけっこうおられ、「研究倫理上「データ改ざん」になります」と最近はちょっと強めに言ったりしている - posfie



「この人痴漢です！」冤罪被害者男性が語る「緊迫の50分」潔白判明も「絶対に許せない」と民事・刑事で “反撃” へ | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]



ＪＡが”政府の備蓄米買い上げ”見越して価格下げず！？「古いコメは食用向きでないなどと理由をつけ...」余っているコメ高止まりのワケ【専門家解説】 | 特集 | MBSニュース



読む政治：高市首相、「率直な語り口」が不安要素？ 物議たびたび国会答弁 | 毎日新聞



「見渡す限りごみの山」 国内最大規模の不法投棄、有害物質今も | 毎日新聞



新幹線が緊急停止 線路に立ち入りか、男性の遺体発見 埼玉・熊谷駅 | 毎日新聞



中国軍機レーダー照射、トランプ氏沈黙突く 試される日本外交 - 日本経済新聞



「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表 今後1週間は警戒強化を：朝日新聞



気象庁「最悪のケースでは311のような地震」青森で震度6強地震「北海道・三陸沖後発地震注意情報」北海道から千葉の182市町村が対象｜FNNプライムオンライン



青森で震度６強 初の「後発地震注意情報」―３０人超けが、北海道・東北で津波観測：時事ドットコム



【更新中】青森で震度6強、全ての津波注意報を解除 負傷者は30人：朝日新聞



【青森で震度6強】地震で道路が陥没 穴に乗用車が落下 - YouTube





【八戸市 地震の瞬間】激しく音をたて揺れるABA青森朝日放送・八戸支社の様子(2025年12月9日) - YouTube





【青森で震度6強】青森・八戸市揺れの瞬間 - YouTube





11月の三陸沖地震「スロースリップ」か 専門家「大地震につながる可能性」注意呼びかけ｜FNNプライムオンライン



青森で地震 最大震度6強[速報中]初の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表、専門家「起こるべくして起きた」…負傷者３０人 : 読売新聞



北海道～福島県沿岸の津波注意報 すべて解除 | NHKニュース | 津波、地震、北海道



主犯格は9年前に東日本大震災の復興支援事業費を私的流用し実刑判決 スマート農業補助金詐欺の3人送検 北海道旭川市 | TBS NEWS DIG



維新国会議員団 「スナック会合」に政治資金/原資は税金？ 財政は政党助成金に依存/２４年報告書で判明 | しんぶん赤旗｜日本共産党



ウクライナ、ロシアへの領土割譲拒む意向 ゼレンスキー氏が表明 - CNN.co.jp



読む政治：「国旗損壊罪は必要ない」 岩屋毅前外相が語る法制化への違和感 | 毎日新聞



トランプ氏、ゼレンスキー氏に「失望」 進展ない和平協議受け - CNN.co.jp



日本赤軍が80年代にICPO川田晃氏の誘拐画策 重信房子元最高幹部がNHK番組で証言 - 産経ニュース



【独自】実刑受けた男の会社「ビビっている社員もいた」元従業員が実態語る“スマート農業”補助金詐欺（2025年12月8日掲載）｜STV NEWS NNN



政府、ODA関連の拠出目標半減 感染症対策担うグローバルファンド [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



青島健太参院議員の団体、キャバクラやガールズバーなどの代金１１万円超を政治資金から支出…収支報告書を訂正 : 読売新聞



クルド人のファクト発信、踏み出した川口市 市長「真偽を確かめて」 [埼玉県]：朝日新聞



主犯格は復興支援で横領の男か スマート農業機械の導入に関する補助金詐欺の疑いで男女３人逮捕 旭川 HTB北海道ニュース



【動画】JR名松線に「幻の駅」1日限りの出現？ 伊勢鎌倉ー伊勢竹原駅間で「あったら便利」実現：中日新聞Web







ペンギンたちの関係性を最新版にアップデート! 「すみだペンギン相関図2026」を公開 ～相関図がより楽しめる企画や、スペシャルメニュー&グッズが登場～ | 東京スカイツリータウン®にある「すみだ水族館」【公式】



90年代生まれ、21世紀生まれの違いは「老後を信じているか」ではないか？→Z世代が氷河期世代の嘆きを理解できないのも、家庭や老後を初めから信じていないからでは？ - Togetter



白菜使っていい？ と聞く夫に、いいよと答えた翌朝の白菜がこちら「想定外過ぎて(笑)」「え、これダメなの?」 - Togetter



「これからの1年半で多くの人の心はグッと成長します。その中で、いきなり周りの人からスパンと弾かれてしまう人が出てくる事があります」小学校教諭が『5年生を担任している時の秋冬にする話』が刺さる - Togetter



「わたし32歳で76キロだけどフリルのお洋服着てるよ！」年齢でファッションを揶揄する声に負けるべきではない激励が心に響く - Togetter



3.11の教訓で整備された津波観測システムと緊急地震速報のおかげで「退避間に合ったよ！」「ストーブ消せたよ！」という明るい報告相次ぐ - Togetter



会議を有利に進めるため「優秀な皆さんはご存知だと思うので説明は省きますが…」と切り出したら上手く行ったが、言われた側の会社上層部は多分1ミリも理解してない - Togetter



バリ島の防犯カメラに複数の日本人少年が万引きをする映像が拡散...疑惑が報じられた後、創設150年を迎える仏教系の高校が、窃盗行為を認め声明を出す - Togetter



葬儀 費用めぐるトラブル増加 相場は？チェックリストで準備を | NHKニュース | クローズアップ現代



世界が注目した“攻防” 美術館入りたかった黒猫に感謝 広島・尾道 | 毎日新聞



#史上最高のSF小説 というタグに該当するような作品は何か？→読んでなくても名前は知ってる古典的作品から日本人作家作品まで、様々なSFが集まる - Togetter



ちょっとまってみんな…ちくわぶって小麦粉と塩だけで出来てるの？じゃあ逆にちくわってあれなに？なにから出来てるの？ - Togetter



Xだと「忘年会まじ無駄！行く価値なし！」って風潮があるが、数時間でリスク回避ができるので行った方がタイパが良い→そもそも最近の若い人は嫌がらない？ - Togetter



【閲覧注意】新築に入居1ヶ月後、信じがたい施工ミスで床下が汚物まみれに…清掃業者を探すも断られ続け、隣県の特殊清掃業者が対応した話が強烈だった - Togetter



$1で最大8時間の動画を話者分離・文字起こし・LLM分析するAWSパイプラインを作った







【追記あり】「今日で生まれてから2万日」と家族LINEに投稿したお父さんが誰からもリアクションがないことに拗ねてグループから退会、どうすればいい - Togetter



チームへの問い合わせに回答する AI を NotebookLM にお引越しました | DevelopersIO



日本でiPhone「衛星経由のメッセージ」スタート【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch



衛星経由のメッセージが日本で利用可能に - Apple (日本)



iPhoneの衛星経由のメッセージについて - Apple サポート (日本)



Background Fetch API が消えそうだった話 | blog.jxck.io



「Background Fetch を使っているのが、世界であなたのサイトだけなんだけど、この機能消しても良い?」



と、TPAC 2025 の会場で、Chrome の Service Worker チームの開発者と話していた際に言われた。



【魚拓】チンパンジーが配属されてきたら、あなたはどうマネジメントする？ #ポエム - Qiita



AIがコーディングをする今、人間にしかできない役割を引き受けていく話 - Speee DEVELOPER BLOG



震度5強の場所に住んでいて、地震で電波時計が時を遡っているのですがなぜですか？→様々な視点からの考察が集まる - Togetter



10年前の自分の記事をAIでセルフレビューしてみた結果… - 北の人。







"PS5のAPUの選別落ち"？ 謎のボード BC-250で遊ぶ - 信頼できる発行元



AIを使って雑にアプリを作る企画の振り返り - freee Developers Hub



音声入力 + Cursor で設計を効率化する方法。思考プロセスの記録を利用し、タイピングほぼなしで作業時間を短縮する - Tabelog Tech Blog



AWSにおけるコスト削減の考え方 - エニグモ開発者ブログ



感想を書くときに、使わなくなった単語たち - ジゴワットレポート



NTTが本社移転、2031年に日比谷へ 最先端技術「IOWN」備える - 日本経済新聞



不適切なブログ記事公開に関するお詫びと今後の対応について｜株式会社SmartHR



検証用お手軽ActiveDirectory環境をぽちぽちつくろう



「天使と悪魔のぷるぷるえんじぇるでびる、天鬼ぷるるでーす！」



eSportsチーム「REJECT」所属の大人気ストリーマー「天鬼ぷるる」 @0PuRuRu が12/16に自動実況機能に登場👏実況設定の解説者から日本語ボイスを設定することができます📝



普段から #スト6… pic.twitter.com/kBC4lHe4sX — ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) 2025年12月9日







海外メディア「ズートピア2が日本で核爆弾並の大ヒット！」外国人「ええ…」 : 海外の万国反応記＠海外の反応



推しのコスプレをするために25キロダイエットしたのに「AI、話題作り」と心無い言葉を投げられカチンと来たコスプレイヤー、立ち直り方を募集したら様々なアイディア集結 - Togetter









電車内日記 pic.twitter.com/Ulzdt3s4lJ — 空港 (@QooKoo95) 2025年12月7日







映画「この本を盗む者は」公開直前予告｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube





『HELLDIVERS 2』 - 溶岩惑星を開放せよ - YouTube





『龍が如く』20周年コンセプトムービー｜「変わり続けた世界で」 - YouTube





『ドラゴンクエストVII Reimagined』キャラクター紹介 主人公編⛵ - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】追加デジモン＆エピソードパック 1 「Alternate Dimension」 Release Date Trailer - YouTube





【崩壊：スターレイル】 Ver.3.8PV 「記憶は夢のプロローグ」 - YouTube





『CODE VEIN II』 ライル・マクリーシュ（CV:田丸篤志）|キャラクタートレーラー - YouTube





FINAL FANTASY XIV パッチ7.4トレーラー 「霧の中の理想郷」 - YouTube





「ダンガンロンパ15周年フェス」スペシャルダイジェスト動画 - YouTube





ALL YOU NEED IS KILL US Trailer | US theatres Jan. 16 | 劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』北米予告 2026年1月9日公開 - YouTube





鈴木このみ、伊東歌詞太郎、小林裕介、AZKi「君色、僕色 Quartet」Music Video（TVアニメ『異世界かるてっと3』エンディングテーマ カルテットバージョン） - YouTube





「マジきゅんっ！ルネッサンス」ノンクレジットエンディング｜ArtiSTARs 「Please kiss my heart」 - YouTube





「マジきゅんっ！ルネッサンス」ノンクレジットオープニング｜ArtiSTARs 「マジきゅんっ！No.1☆」 - YouTube





TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』PV第2弾 - YouTube





TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』メインPV - YouTube





TVアニメ『勇者のクズ』PV第1弾 / 1月10日(土)毎週土曜24:55〜より日本テレビ系にて連続2クールで順次全国放送開始！ - YouTube





【原神】ストーリームービー「まだ終わらない物語」 - YouTube





『龍の国 ルーンファクトリー』PlayStation 5／Xbox Series X|S アナウンストレーラー - YouTube





『Incantation』 トレーラー | PS5® - YouTube





『CASSETTE BOY』- 発売日発表トレーラー - YouTube





大阪コミコンの良い所

・人が東京ほどごった返してない

・撮影、サインの争奪戦がほぼ無く追加も比較的容易

・会場のど真ん中にクソデカ広場があるおかげか移動がスムーズ

・人の少なさの影響か東京より運営の対応も良い気がする

・ブース等も整理券なく入れる時が多い



悪い所

・来年の開催が危うい — Javatoy (@Javatoy1) 2025年12月7日







1月3日(金)公開 『ビーキーパー』｜幕間映像 - YouTube





『ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル』 | ワーナー・ブラザース公式サイト



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、2025年12月31日をもちまして日本での劇場配給業務を終了することとなりました。







＼はなまるうどん×QuizKnock（クイズノック）／伊沢拓司氏が監修受験生と日本中を温めるコラボ新商品「（梅と生姜が香る）鶏玉あんかけうどん」12月9日（火）より、期間限定で販売開始！ | 讃岐うどんのはなまるうどん



【すき家】4種の醤(ジャン)で濃厚コク辛！牛肉と豆腐で食べ応え抜群！鍋商品の第2弾「牛・旨辛豆腐鍋定食」を発売 | 株式会社ゼンショーホールディングスのプレスリリース

