2025年12月09日 17時00分 試食

北海道産粉乳で濃厚かつミルキーに仕上がって冬にぴったりな「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」試食レビュー



日清食品から冬限定の「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」が2025年12月8日(月)に登場しました。魚介と豚骨のうまみをきかせた「シーフードヌードル」のスープをベースに、北海道産の粉乳を加えることで、甘みとコク深さのあるクリーミーで濃厚な味わいに仕上げたとのことで、実際に食べてみました。



「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」(12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13556/



カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードルのパッケージはこんな感じ。





「濃厚仕立て 北海道産粉乳使用」とアピールされています。





原材料はこんな感じ。スープは乳等を主要原料とする食品、植物油脂、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、でん粉、ポーク調味料、小麦粉、チキン調味料、糖類、食塩、粉末しょうゆ、ガーリック調味料、野菜調味料、香辛料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味料、魚醤、ポーク調味油となっています。かやくはキャベツ、味付け卵、いか、魚肉練り製品、にんじん、ねぎ。





カロリーは1食当たり388kcalでした。





フタを開けてみたところ。





熱湯を注いで3分待ちます。





できあがりはこんな感じ。





スープは魚介のうま味がありますが、それ以上に濃厚なミルクの風味が感じられます。魚介と豚骨のうま味でボディがあって塩味も強いスープが、ミルキーでまろやかな口当たりに仕上がっていました。





麺はいつもと同じで、つるみのあるしなやかな麺。また、3分待ってから箸でよく混ぜたのですが、粉乳とおぼしき白い粉末は半分溶けたくらいで残っており、これがとろけたチーズのようになって麺によく絡みます。うま味が強く味の余韻も残り、食べ応えも十分で、寒い時に食べるにはぴったりなカップヌードルでした。





レギュラーのシーフードヌードル(左)と食べ比べてみましたが、魚介の味はレギュラーの方が強く感じられます。冬の濃厚ミルクシーフードヌードル(右)はミルクの風味が濃厚で、シーフードヌードルの方があっさりに感じられました。





カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードルは2025年12月8日から、全国のスーパーやコンビニエンスストアで購入可能。希望小売価格は税別236円。また、Amazon.co.jpでは、「冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」5個と通常の「シーフードヌードル」4個に専用フォークがついたアソートセットが税込2294円で購入できます。



Amazon.co.jp: カップヌードル 冬のミルクシーフード 5食 ＋ シーフード 4食 計9食入り 専用フォーク付きアソートセット [日清食品 カップめん 詰め合わせ] 【セット買い】 : 食品・飲料・お酒

