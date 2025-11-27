ヘッドライン

2025年11月27日のヘッドラインニュース


日曜朝8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送されている「キミとアイドルプリキュア」に続く『プリキュア』シリーズ第23弾のタイトルが「名探偵プリキュア！」であることが発表されました。

名探偵プリキュア！ | 東映アニメーション
https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/

キャッチフレーズは「そのナゾ！キュアット解決！」。果たしてどんなプリキュアが登場するのか気になるところですが、詳細は後日改めて発表されるとのことです。


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事が掲載されていました。

なぜネコは人間に「ニャー」と鳴いてくるのか？ - GIGAZINE

肛門で日光を30秒間浴びる「肛門日光浴」は通常の日光浴1日分の効果があるとSNS上で実践する投稿が多数登場 - GIGAZINE

中国の科学者が「ゲノム編集でHIV耐性を持つ双子の女児が誕生」と発表、倫理面や内容には強い疑問の見方も - GIGAZINE

VRヘッドセットで牛に「仮想の牧草地」を体験させて牛乳の生産量を上げる試み - GIGAZINE

ブラック企業大賞2017にノミネートされた会社・組織リスト＆一体何をしたのかまとめ - GIGAZINE

「ファッキング村」が1000年の歴史に幕を閉じ改名へ、新しい名前とは？ - GIGAZINE

けいおん！キャラで飾り付けられたローソン店舗のメイキング風景＆完成した様子 - GIGAZINE

「マックフライポテト」に秘められた歴史と秘密、そして自分で作れる元祖マックフライドポテトのレシピとは？ - GIGAZINE

オリジナルストーリーで「転スラ」ワールドが広がる「劇場版 転生したらスライムだった件」舞台挨拶レポート、リムル役・岡咲美保さん＆杉本Pが登壇 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
暗黒物質がついに見えた！？ー天の川銀河のハローから高エネルギーガンマ線放射を発見ー | 東京大学 大学院理学系研究科・理学部

天の川銀河の中心方向に、ハロー状にぼんやりと広がるガンマ線の放射を発見しました。
その性質は、長年探し求められてきた、暗黒物質が放つと予想されるガンマ線放射によく合致しており、暗黒物質からの放射を初めて捉えた可能性があります。
今後の検証で、本当に暗黒物質からのガンマ線であることが確定すれば、天文学・物理学における最大の難問の一つがついに解明されることになります。


“史上最高”進学率62.3%の裏側で“大学が消えるかもしれない”『2026年問題』　大学“戦国時代”突入へ | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ

御神木が語る大気汚染の移り変わり ～年輪のイオウが示す500年の環境変化の記憶～ - 名古屋大学研究成果情報

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ氏、高市首相に中国を挑発しないよう助言　台湾問題巡り＝ＷＳＪ | ロイター

【速報】米大統領、高市首相に台湾発言抑制要求か|47NEWS（よんななニュース）

「総菜みたい」 とＸでバズッた黒曜石のパック売り　「法令違反」指摘で販売中止に｜信濃毎日新聞デジタル　信州・長野県のニュースサイト

（社説）初の党首討論　誠実とは遠い首相答弁：朝日新聞

外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明 : 読売新聞

ホワイトハウス周辺で発砲、州兵２人が銃撃受け重体…休暇で不在だったトランプ氏「高い代償を払うだろう」 : 読売新聞

「明日会おう」を最後に消えた独裁者　アサド政権崩壊、元首相が証言 | 毎日新聞

王将社長射殺問われた被告　異色の経歴で幹部に　「汚れ役」で頭角 | 毎日新聞

高市早苗総理発言と日中台関係 | 国際関係 | 中国学.com

立花孝志氏に44万円賠償命令　元不動産社員を「犯罪者」と動画投稿 | 毎日新聞

「みんなで大家さん」成田国際空港会社が、用地賃貸借を11月末で打ち切りへ…工事継続の資金力確認できず：東京新聞デジタル

「働かなくても時給１５００円」のナゾ　障害者就労支援事業所の「あり得ない」手法|47NEWS（よんななニュース）

イタリア議会、全会一致で「フェミサイド」を独立した犯罪に　自動的に終身刑 - BBCニュース

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





最近タイミーさんとして「中学生以上の子どもが3人以上いる正社員のおじさん」ばかり来る→定職があっても子育てのお金が足りない人が多い？ - Togetter

この見た目から、この訳ありりんごを見抜く…これが農家の仕事です 決して簡単ではありません「ぜったいわからな～いっ」「普通に出回ってません？」 - Togetter

ゴーゴーカレーグループが、操業が止まっていた輪島市の工場を改修し、イスラム圏向けのハラル専用工場として再出発 - posfie


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）



有隣堂のYouTubeライブ配信で学研の図鑑4000冊がわずか10分37秒で完売し業界ざわつく「新しい本の売り方だ」「これがファンダムマーケティングの力なのか」 - Togetter

【三浦優子のIT業界通信】Windows 95がもたらしたものとは何か？改めて30年前を振り返る(前編) - PC Watch

中国テック動向：史上最も厳格なモバイルバッテリー新基準が施行へ-日本も対岸の火事ではない、7割の生産能力淘汰が示す「安全＋透明化」の新時代｜吉川真人＠中国テックトレンドニュース

一部報道について - Rapidus株式会社

昨日から本日にかけ、一部の報道機関において、1.4nm世代ロジック半導体新工場の着工、および稼働の時期に関して報道されておりますが、当社から発表したものではありません。公表すべき事実について決定した場合には、速やかに発表いたします。


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



HIMEHINA LIVE 2025『LIFETIME is BUBBLIN』公演に関するお詫びと今後の対応について｜HIMEHINA Official Website&Fanclub

本公演では、以下の不備が発生いたしました。

・19時開演予定に対し、開演が 1時間35分遅延
・終演予定時刻21時30分を大幅に超える、23時10分での終演
・開場準備が遅れ、開場自体が予定より60分遅延
・その後、開場・開演の遅延に関する 追加情報を X（旧Twitter）にて速やかに発信できなかった不備
・23時を過ぎた未成年のお客様に対する 退出アナウンスを行えなかった不備
・Bilibiliでの有料化時限設定を22時から延長すべきところ、処理が行われず、約25分間無料で視聴できる状態となってしまった不備
・上記のような重大な遅延が発生していたにもかかわらず、迅速に公式のお詫び文を発出することができなかった対応の遅れ
・これら重大な事案が発生している中、運営の一人である中島が、適切かつ真摯な情報発信を行えなかったこと

これらはいずれも弊社の運営管理体制の不備によって生じたものであり、深く反省しております。


『父の遺品のヴァリアブル・ジオ』が話題に→木村貴宏氏によるメインビジュアルのラフ画がTLに投下され反響が広がる「博物館とかに保管できないかな」 - Togetter

エヴァンゲリオンの25、26話を授業で見せたら、学生は「これがあの30年前のカルトアニメか」と苦笑しながら観ていた→これが放送され皆がショックを受けた当時の文脈を十分に伝えるのは難しい - Togetter








◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）




突然「コンプラ違反」と告げられ、詳細を知らされていない…国分太一が涙ながらに会見→日テレ側から反論のコメントも出る中、文春が内容を記事にしよくわからない状況に - Togetter

劇団四季の過酷なオーディションの話聞くと一流の方々なんだなあ…と思うが、その割には台詞が棒読みすぎる…って方も観たことがある「厳しいはずなのになんで…？」 - Togetter

【独自】広陵高校野球部の暴力事案　生徒２人を書類送検する方針　広島県警 - YouTube


◆新商品（衣・食・住）
五目あんかけラーメン | 全国共通フェア情報 | 餃子の王将

アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観を取り込んだ防災備蓄品、発売予定のお知らせ – 梅干の通販「梅干専門店 うまい梅のながおかや」

『機動戦士Zガンダム』『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より寝具メーカー“nishikawa”のアップサイクルダウン使用のダウンジャケットが登場！ | 株式会社バンダイのプレスリリース

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年11月26日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Headline news for November 27, 2025….