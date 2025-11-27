2025年11月27日のヘッドラインニュース
日曜朝8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送されている「キミとアイドルプリキュア」に続く『プリキュア』シリーズ第23弾のタイトルが「名探偵プリキュア！」であることが発表されました。
キャッチフレーズは「そのナゾ！キュアット解決！」。果たしてどんなプリキュアが登場するのか気になるところですが、詳細は後日改めて発表されるとのことです。
????新しいプリキュアのタイトルが決定????— 東映アニメーション公式 (@toeianime_info) November 26, 2025
こんどのプリキュアは「名探偵プリキュア！」
そのナゾ！キュアット解決！????
どんなプリキュアが活躍するのか⏱️✨https://t.co/eZAGhzBZ5i#名探偵プリキュア #たんプリ ???? pic.twitter.com/WEensaKn54
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事が掲載されていました。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
この玩具、ウンコスルデイズは､紙粘土とプラパーツを繋ぎ合わせて販売された､メーカーには申し訳ないが極めて売れ行きの怪しい物である｡それも過去の「子供が喜ぶネタ」的発想で考えられ、勢いで発売されたものだからだ｡… https://t.co/w5jDtpgU7g— バショー (@vashow_34ro) 2025年11月26日
ねづっちがな、なぞかけのお題忘れてもうたって言うのよ— ナツイ (@natsui_tanoshi) 2025年11月26日
「なぞかけのお題忘れてもうて、どうなってんねんそれ
ほな俺がね、なぞかけのお題をちょっと一緒に考えてあげるから特徴教えてよ」
ねづっちが言うにはどちらもきじが大切らしいねん
「ピザと新聞紙やないか」 pic.twitter.com/QacuheIqd5
長野市と松本市が仲悪いっていう根拠ない噂よく聞くけど､長野出身の友達も松本出身の友達もそんなことないって言ってたし､2人ともこっちが県都だって言い張ってた— みちのく@空想地図 (@Chika_Ihatov05) 2025年11月26日
いつだって忘れない— 🎼OSTER🔫無色透名祭に2曲 (@fuwacina) 2025年11月26日
エジソンは
ニコラ・テスラとの電流方式をめぐる争いで、交流に対する過激なネガティブキャンペーンを行った挙句、結局敗北
そんなの常識
うわ，パワポだ https://t.co/wCUS5c5lnT pic.twitter.com/1QXPXmp7xq— 笠岡市立カブトガニ博物館【公式】 (@horseshoecrab_m) 2025年11月26日
筆置き作ってみました。ケチですね pic.twitter.com/o54m86emUh— 今日@今日の模型ちゃんねる (@kyo512a) 2025年11月26日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
暗黒物質がついに見えた！？ー天の川銀河のハローから高エネルギーガンマ線放射を発見ー | 東京大学 大学院理学系研究科・理学部
天の川銀河の中心方向に、ハロー状にぼんやりと広がるガンマ線の放射を発見しました。
その性質は、長年探し求められてきた、暗黒物質が放つと予想されるガンマ線放射によく合致しており、暗黒物質からの放射を初めて捉えた可能性があります。
今後の検証で、本当に暗黒物質からのガンマ線であることが確定すれば、天文学・物理学における最大の難問の一つがついに解明されることになります。
“史上最高”進学率62.3%の裏側で“大学が消えるかもしれない”『2026年問題』 大学“戦国時代”突入へ | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
御神木が語る大気汚染の移り変わり ～年輪のイオウが示す500年の環境変化の記憶～ - 名古屋大学研究成果情報
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ氏、高市首相に中国を挑発しないよう助言 台湾問題巡り＝ＷＳＪ | ロイター
【速報】米大統領、高市首相に台湾発言抑制要求か|47NEWS（よんななニュース）
「総菜みたい」 とＸでバズッた黒曜石のパック売り 「法令違反」指摘で販売中止に｜信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
（社説）初の党首討論 誠実とは遠い首相答弁：朝日新聞
外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明 : 読売新聞
ホワイトハウス周辺で発砲、州兵２人が銃撃受け重体…休暇で不在だったトランプ氏「高い代償を払うだろう」 : 読売新聞
「明日会おう」を最後に消えた独裁者 アサド政権崩壊、元首相が証言 | 毎日新聞
王将社長射殺問われた被告 異色の経歴で幹部に 「汚れ役」で頭角 | 毎日新聞
高市早苗総理発言と日中台関係 | 国際関係 | 中国学.com
立花孝志氏に44万円賠償命令 元不動産社員を「犯罪者」と動画投稿 | 毎日新聞
「みんなで大家さん」成田国際空港会社が、用地賃貸借を11月末で打ち切りへ…工事継続の資金力確認できず：東京新聞デジタル
「働かなくても時給１５００円」のナゾ 障害者就労支援事業所の「あり得ない」手法|47NEWS（よんななニュース）
イタリア議会、全会一致で「フェミサイド」を独立した犯罪に 自動的に終身刑 - BBCニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
北陸3セク元職員が— みやこ鉄道/旅行研究会project (@MiyacoNet_plus) 2025年11月26日
裏技を暴露します
例えばこのきっぷ
下車前途無効と書いてありますが
なんと富山駅で途中下車が出来ます！
あまり知られていませんが
3セク/JR連絡乗車券は、会社境界駅で
無条件の途中下車が可能なのです
改札外に一旦出られて便利！
私もこの裏技をよく使いました pic.twitter.com/QT0BKQg8di
中の人は初任地が原発立地自治体でした。— 北陸中日新聞 七尾支局 (@nanao_chu_) 2025年11月26日
社の指示で歩き回り、うっかり「孫が原発で働いているのに、原発について批判的なことを言うお年寄り（しかも書いていいと言う）」を見つけてしまったことがあります。
取材対象者の人生を壊してまで、社会を動かす必要はない、と10年記者やって思います。 https://t.co/97UdCCDwLf
梅田ロフトの跡地…何か出来るのか……？？？ pic.twitter.com/BBM31mGLCB— 🦑 (@jujuika0066) 2025年11月26日
一晩漬け込んだレシピのやつを食べたら24時間後に酷いゲリピーと吐き気に襲われて締め切り前の貴重な1日が潰れました ご参考までに https://t.co/4ruZK7rxRq— 碓井ツカサ@11/21「げん」⑭発売 (@gyunyuburo) 2025年11月26日
最近タイミーさんとして「中学生以上の子どもが3人以上いる正社員のおじさん」ばかり来る→定職があっても子育てのお金が足りない人が多い？ - Togetter
この見た目から、この訳ありりんごを見抜く…これが農家の仕事です 決して簡単ではありません「ぜったいわからな～いっ」「普通に出回ってません？」 - Togetter
ゴーゴーカレーグループが、操業が止まっていた輪島市の工場を改修し、イスラム圏向けのハラル専用工場として再出発 - posfie
おはようございます☺— ランドリーアシスト アグリアシスト コイン精米所 (@omitamacoin) 2025年11月26日
泥棒様へ
ひたちなか市中根のもみがら販売ですが、2週続けて4〜5袋ずつ盗まれているため、そろそろ懲らしめようと思います☺
カメラの映像をXに後悔してもいいでしょうか？
売上金０でもみがらだけ減ってるので、侵入者が限られてるのでカメラで特定するのが簡単すぎます☺… pic.twitter.com/iS7kFWA7Ct
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
突然のご報告で本当に申し訳ございませんが、本日をもちましてツクマテのサービスを終了させていただきます。— ツクマテ公式 (@tkool_m) 2025年11月26日
誤ってデータを飛ばしてしまった上にバックアップもしそびれており、復旧不可能になりました。
全ての動作確認をしたわけではございませんが、復旧致しました。お騒がせして本当に申し訳ございません。— ツクマテ公式 (@tkool_m) 2025年11月26日
「自動バックアップがある」とのご報告により間に合いました。ありがとうございました。 https://t.co/lPCQXWv0MR
有隣堂のYouTubeライブ配信で学研の図鑑4000冊がわずか10分37秒で完売し業界ざわつく「新しい本の売り方だ」「これがファンダムマーケティングの力なのか」 - Togetter
【三浦優子のIT業界通信】Windows 95がもたらしたものとは何か？改めて30年前を振り返る(前編) - PC Watch
中国テック動向：史上最も厳格なモバイルバッテリー新基準が施行へ-日本も対岸の火事ではない、7割の生産能力淘汰が示す「安全＋透明化」の新時代｜吉川真人＠中国テックトレンドニュース
一部報道について - Rapidus株式会社
昨日から本日にかけ、一部の報道機関において、1.4nm世代ロジック半導体新工場の着工、および稼働の時期に関して報道されておりますが、当社から発表したものではありません。公表すべき事実について決定した場合には、速やかに発表いたします。
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
プリキュアの商標登録って数年前までは正式情報解禁の数日前でした— ＴＯＭ@11/1DQウォーク東北 (@setsuna_love) 2025年11月26日
でも、商標速報bot(botですらない)が情報を引っ張ってきて拡散するから、それを嫌がってだと思うけど数年前から正式情報解禁日の0時というギリギリのタイミングで登録されるようになった
公式の迷惑になることはやめましょう#precure
『踊る大捜査線2』を時代を超えない駄作っていうけど、今300億後半の鬼滅の刃だって30年後に単体で突然見たら「登場人物たちが誰なのか、鬼とは何なのか一切の説明がなくいきなり殺し合いが始まり、殺し合いの途中で突然終わるアニメ映画」と解釈される可能性があるわけですからね…— CDB＠初書籍発売中！ (@C4Dbeginner) 2025年11月26日
HIMEHINA LIVE 2025『LIFETIME is BUBBLIN』公演に関するお詫びと今後の対応について｜HIMEHINA Official Website&Fanclub
本公演では、以下の不備が発生いたしました。
・19時開演予定に対し、開演が 1時間35分遅延
・終演予定時刻21時30分を大幅に超える、23時10分での終演
・開場準備が遅れ、開場自体が予定より60分遅延
・その後、開場・開演の遅延に関する 追加情報を X（旧Twitter）にて速やかに発信できなかった不備
・23時を過ぎた未成年のお客様に対する 退出アナウンスを行えなかった不備
・Bilibiliでの有料化時限設定を22時から延長すべきところ、処理が行われず、約25分間無料で視聴できる状態となってしまった不備
・上記のような重大な遅延が発生していたにもかかわらず、迅速に公式のお詫び文を発出することができなかった対応の遅れ
・これら重大な事案が発生している中、運営の一人である中島が、適切かつ真摯な情報発信を行えなかったこと
これらはいずれも弊社の運営管理体制の不備によって生じたものであり、深く反省しております。
『父の遺品のヴァリアブル・ジオ』が話題に→木村貴宏氏によるメインビジュアルのラフ画がTLに投下され反響が広がる「博物館とかに保管できないかな」 - Togetter
エヴァンゲリオンの25、26話を授業で見せたら、学生は「これがあの30年前のカルトアニメか」と苦笑しながら観ていた→これが放送され皆がショックを受けた当時の文脈を十分に伝えるのは難しい - Togetter
レゼちゃんとマキマさん pic.twitter.com/CSODgv8tvP— 上野 がんま (@ueno_ganma) 2025年11月26日
ジャンプラも20年前の漫画の10ページ以上をほぼパクってた漫画に賞あげてて公開された時からプチ炎上してるけど賞取り消し云々以前にフル無視してるからアタゴンくんがいくら扇動しても変わらないと思う— めいちゃん(超kawaii♡) (@meichan_maru) 2025年11月26日
応募規約に「パクリ禁止」も「AI禁止」もないし https://t.co/EjkfsiD8yV pic.twitter.com/eCntrGgJwz
バズったら宣伝して良いらしい事をカエル🐸が言っていたので↓— POPEE the ぱフォーマー［公式］ (@POPEE_official) 2025年11月26日
ポピーザぱフォーマーを何処で観られるかよく質問がくるんだけど…
とりあえずYo◯Tubeで検索すると、どっかの外国人が勝手にアップしてるのがあるからそれを観てね！1円も公式には入らないけど💣 https://t.co/we0TykWnOy
この写真一枚で、くーーっ！ ってなる。アニメももうちょっとこういうエンタメ全振り作品作らないか？ 女子人気もあるぞ。 https://t.co/DYHtOckDkW— 花田十輝 (@oitan125) 2025年11月26日
ガルパンに提案して、却下されそうで何とかなったもの。— 水島努 Tsutomu Mizushima (@tsuki_akari) 2025年11月27日
風紀委員の名前を、そど子とごも代にしたい。
↓
そういう作品ではない。
↓
その名前がいい。
ごねていたら、脚本の吉田玲子さんが、それをあだ名という事にして、園みどり子と後藤モヨ子もいう本名を考えてくださいました。#garupan
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
周りの芸人で12月ほぼライブないみたいな奴もチラホラいる。この芸歴で年末年始仕事ない芸人はホンマに震えるよな。若手のエモい苦労話は山ほどあるけど食えてた奴が食えなくなって30代後半バイトを再度始める時の今まで見ぬふりしてきた後ろの崖が正面にも現れた感覚はエモさのかけらも無く笑うしかな…— ゆにばーす川瀬名人 (@UniverMeijin) 2025年11月26日
国分太一への日本テレビの仕打ちがまかり通るなら、自分が気に食わない人間に嘘の噂を流して数人を味方につければ、社会的に抹殺できるわけだからね。— けん@AI考察 (@aientame) 2025年11月26日
これ魔女狩りだよ、マジで洒落にならない。
もちろん罪があるなら処分は受けるべきだが、罪があるかないかわからない、説明しないというのは異常 https://t.co/uEvojBW7ts
今日の取材でインタビュアーの方に「デビュー当時と変わったことは？」と聞かれて「バンド名とパート以外全部です」としゃれのきいた返答をしたのに全くうけなかったことを寝る間際の今になって思い出し悔しくて眠れない— 晴一 (@blackcaster) 2025年11月26日
突然「コンプラ違反」と告げられ、詳細を知らされていない…国分太一が涙ながらに会見→日テレ側から反論のコメントも出る中、文春が内容を記事にしよくわからない状況に - Togetter
劇団四季の過酷なオーディションの話聞くと一流の方々なんだなあ…と思うが、その割には台詞が棒読みすぎる…って方も観たことがある「厳しいはずなのになんで…？」 - Togetter
【独自】広陵高校野球部の暴力事案 生徒２人を書類送検する方針 広島県警 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
五目あんかけラーメン | 全国共通フェア情報 | 餃子の王将
アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観を取り込んだ防災備蓄品、発売予定のお知らせ – 梅干の通販「梅干専門店 うまい梅のながおかや」
『機動戦士Zガンダム』『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より寝具メーカー“nishikawa”のアップサイクルダウン使用のダウンジャケットが登場！ | 株式会社バンダイのプレスリリース
