爆縮して海に沈んだ潜水艇「タイタン」のカメラがほぼ無傷で発見される



2023年に沈没した潜水艇「タイタン」の調査で、タイタンに取り付けられていた水中カメラと中のSDカードがほぼ無傷の状態で見つかっていたことが分かりました。





The recovery teams found a hardened underwater camera in the wreckage of the Titan submersible, and inside the casing was an undamaged SD card. pic.twitter.com/QCOtdcS7dU — Scott Manley (@DJSnM) October 15, 2025



タイタンは、1912年に沈没したタイタニック号を観測するために建造された潜水艇です。2023年6月18日、潜航中のタイタンは水圧により爆縮・破損し、乗船していた5人全員が死亡しました。



悲劇的な事故から2年以上が経過した今も、タイタン潜水艇の残骸からは新たな発見が続いています。



今回、新たに調査チームが回収したのが、SubC Imagingという企業が開発した水中カメラ「Rayfin Mk2」でした。Rayfinは水中で4K動画や静止画を撮影できるというカメラシリーズで、モデルによっては全海洋深度対応として最大1万1000mの耐圧性能を備えているという、深海での利用に特化した代物です。



タイタンから見つかったのは、水深6000mまで耐えられるというモデルでした。レンズは粉砕され、内部のPCBは軽微な損傷を受けていましたが、ボディは無傷で、なんと挿入されていたSanDiskのSDカードも無傷で残っていたそうです。





SDカード内部のデータは完全に暗号化されていた上、事故による衝撃損傷のため基板のコネクタやマイクロコントローラーなど複数の部品が破損しており、データ抽出作業は困難を極めました。調査チームは暗号鍵が保存されている可能性のあるNVRAMチップを取り外し、SDカードのバイナリコピーと代替SOM基板を作成して復旧作業を実施。SubC Imagingやアメリカ国家運輸安全委員会と連携し、メーカー独自の装置と手順でSDカード内容へのアクセスに成功しました。





SDカードからは静止画12枚と動画9本が復元されましたが、地上にある海洋研究所で撮影されたものが中心で、残念なことに事故発生前後の様子は一切記録されていなかったとのこと。潜水中のタイタンは外部の記録装置にデータを転送していた可能性が高く、SDカードには記録されなかったようです。





なお、調査報告書ではSDカードの一部がマスキングされていますが、テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「ほぼ間違いなくSanDisk Extreme Pro 512GBだ」と推測しました。SanDisk Extreme Pro 512GBのClass10・UHS-II・V60対応モデルは、Amazon.co.jpにて税込2万8081円で販売されています。



