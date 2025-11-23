2025年11月23日 09時00分 ピックアップ

【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第11話「作るのをやめられないこんな僕ですが」ぶつかって離れて悩んで、これからは……



◆あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島あやが抱える悩みの種。サークルの後輩である海堂が、絵島への好意を隠さないでいながら、絵島をヒロインにした恋愛ゲームの制作に熱を上げていた。ときにはエッチな内容まで……

絵島が卒業していくタイミングで2人の思いがぶつかり、しばらく疎遠になってしまった2人。憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女が再び会った時、心の底から出た思いは？



作らせて！絵島さん 第11話「作るのをやめられないこんな僕ですが」

第1話「恋愛ゲームを作らせて！」

◆作者プロフィール

べにはあ

◆「作らせて！絵島さん」11話あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島と海堂。絵島への好意を隠さない海堂は、その無駄な技術力をフル活用して絵島の恋愛ゲームを作り続けていました。





卒業という別れを前にして、ぶつかっても結局いちゃいちゃしていた2人の関係に、決定的な亀裂が入ってしまいます。





しばらく疎遠になっていましたが、意を決した絵島が海堂を訪ねます。





絵島と会えなくなって、ぽっかりと穴が空いたような日々を過ごしていた海堂。昔みたいに話をして、自分の気持ちに気付きます。





ゲームを作るのも遊ぶのも大好きなのは変わらない。けれど、心の底からは、もうひとつ大事な気持ちがあふれてきた。ずっと抱えてきて、ようやく気付いた気持ちを、海堂は口にします。





作らせて！絵島さん 第11話「作るのをやめられないこんな僕ですが」

第1話「恋愛ゲームを作らせて！」

第2話「私よりゲーム画面ばっかり見てる……」

第3話「本物が良いって思わせてみせる」

第4話「ゲームじゃできないことするわよ」

第5話「私と歌う方が良かったんだ」

第6話「この水着……海堂になら」

第7話「正直な気持ちとか描けるわけない」

第8話「好きになればなるほど作っちゃうんです」

第9話「本物が好きだから作ってるのに」

第10話「まだ話したいのに」

