2025年10月27日 12時35分 ソフトウェア

Apple発のプログラミング言語「Swift」でAndroidアプリの開発が可能に



iOSやmacOSなどのアプリケーションを開発するために作成されたプログラミング言語「Swift」が、Androidに対応し、Android向けのアプリケーション開発キット「Swift SDK for Android」がリリースされました。



Announcing the Swift SDK for Android | Swift.org

https://www.swift.org/blog/nightly-swift-sdk-for-android/





SwiftはApple製品向けに開発された言語ですが、Windowsアプリケーションなどの開発にも対応しています。



Swiftでは「Androidワークグループ」という組織が発足しており、数カ月かけてSwiftのAndroid対応を進めていました。その取り組みの一環として、2025年10月24日にAndroid向けSwift SDKのナイトリープレビュー版リリースを発表しています。





リリースされた「Swift for Android SDK」は以下のリンク先から誰でもインストールできます。Windows版のインストーラーに同梱されるほか、LinuxやmacOSで使用するために個別にダウンロード可能です。



Install Swift - macOS | Swift.org

https://www.swift.org/install/macos/#swift-sdk-buindles-dev





また、Androidデバイス上で初めてのネイティブSwiftコードを設定するためのガイドや、使い方を示すサンプルアプリケーションなども同時に公開されています。



AndroidワークグループはAndroidに関する今後の方向性を示す文書の草案を作成中。優先事項を明確化して、コミュニティの取り組みを主導するとのこと。さらに、主要な取り組みの状況を追跡するプロジェクトボードなども公開されています。Androidワークグループには誰でも参加できます。





Androidワークグループのトップ、ジョン・オーランドス氏は「今回のマイルストーンは、長年にわたる草の根コミュニティの取り組みを基盤とし、Androidワークグループが数か月かけて達成した成果です。このSDKにより、開発者はSwiftでAndroidアプリケーションの開発を開始でき、クロスプラットフォーム開発の新たな道が開かれ、モバイルエコシステム全体のイノベーションが加速します」と述べました。

