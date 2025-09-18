2025年09月18日 11時30分 メモ

Steam・Discord・Twitch・RedditのCEOがユーザーの「過激化」について議会で証言するよう求められる



オンラインでユーザー同士がコミュニケーションを取れるプラットフォームで、ユーザーの過激化が進んでいる可能性があるとして、下院監視・政府改革委員会が4つのプラットフォームの最高経営責任者(CEO)を公聴会に招集しました。招集のきっかけとなったのは、政治活動家のチャーリー・カーク氏が殺害された事件です。



Chairman Comer Invites CEOs of Discord, Steam, Twitch, and Reddit to Testify on Radicalization of Online Forum Users - United States House Committee on Oversight and Government Reform

https://oversight.house.gov/release/chairman-comer-invites-ceos-of-discord-steam-twitch-and-reddit-to-testify-on-radicalization-of-online-forum-users/



Steam, Discord CEOs called to Congress to testify over extremism on platforms

https://www.polygon.com/steam-discord-twitch-reddit-congress-politics/



共和党所属の下院監視・政府改革委員会委員長、ジェームズ・カマー氏は、Steam(Valve)・Discord・Twitch・RedditのCEOに対し、来る2025年10月8日に開催される委員会に出席するよう要請し、各プラットフォームの利用者が過激化している可能性がある件について審議を行うと伝えました。



カマー委員長は「過激派は政治的な動機による暴力行為を助長するためにオンラインプラットフォームを利用してきた実態がある。議会には、これを監視する義務がある。将来のさらなる過激化と暴力を防ぐため、各CEOは委員会に出席し、自社のプラットフォームが悪用されないよう、どのような対策を講じるかを説明しなければならない」と述べました。





カマー委員長は、チャーリー・カーク氏が殺害された件にも触れています。カーク氏は2025年9月10日、ユタ州の大学で講演していたところ、銃撃を受けて死亡しました。後日、カーク氏を殺害した疑いなどでタイラー・ロビンソン容疑者が逮捕されています。



カーク氏は保守系の若手活動家で、ドナルド・トランプ大統領を支持していました。トランプ大統領は容疑者が逮捕されたことを受け、「容疑者は左派で、インターネットを通じて過激化した」という見方を示しました。



容疑者は犯行当時、ルームメイトにDiscordで連絡し、茂みにライフルを隠したことを伝えていました。また、警察に出頭する直前に、Discordで友人らに「全てを申し訳なく思っている」と伝えたとも報じられています。



犯行現場で回収された薬きょうの1つには「おい、ファシスト！捕まえろ！↑→↓↓↓」というメッセージが刻印されていたことも分かっています。最後の矢印は、「HELLDIVERS 2」というゲームで大型爆弾の投下を要請するために使われるコマンドです。他の薬きょうには、オンラインミームに関連した「Notices bulge / OWO what's this?」という言葉や、反ナチス・反ファシストのイタリア民謡を引用した「「Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao」という言葉などが刻まれていたため、容疑者はミーム文化にどっぷり漬かっていたと見なされています



WATCH: Full press conference on Charlie Kirk shooting, with FBI and Utah governor - YouTube





これを受け、HELLDIVERS 2のコミュニティでは議論が巻き起こり、公式Discordサーバーには現実世界の暴力行為を非難するメッセージ、ゲームとプレイヤーを犯人から遠ざけるよう求めるメッセージ、そして開発元であるArrowhead Game Studiosに対策を求めるメッセージが殺到しました。Redditの公式チャンネルも同様に混乱状態に陥り、モデレーターが一時的に全ての投稿をブロックしました。



SteamとDiscordは、本来はゲーマー向けで、政治的な目的で設計されたプラットフォームではないにもかかわらず、長年にわたり過激派が集結し、自身の敵と見なす者への嫌がらせを行う場となっています。2017年にバージニア州シャーロッツビルで開催された白人至上主義集会「ユナイト・ザ・ライト・ラリー」はDiscordで計画され、2022年のバッファロー銃乱射事件やハイランドパークパレード銃乱射事件でも極右の大量殺人犯が同プラットフォームを利用していました。2024年にはユダヤ人団体の名誉毀損防止同盟が、Steamコミュニティグループ全体で過激主義と反ユダヤ主義がはびこっていると報告。民主党のマギー・ハッサン上院議員は以前、Steamを運営するValveのゲイブ・ニューウェルCEOに対し、「Steam上でネオナチ、過激主義、人種的優越主義、女性蔑視、その他の憎悪感情を露呈・支持するユーザーが顕著に存在している」として、同プラットフォームのモデレーション方針について追及していました。



10月の公聴会では、CEOに5分間の冒頭陳述を行う機会が与えられた後、議員からの質疑応答が始まる予定です。

