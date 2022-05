2022年05月16日 10時41分 ネットサービス

ニューヨークで発生した10人死亡の銃撃事件がTwitchで2分間ライブ配信されていた



2022年5月14日にアメリカのニューヨーク州バッファローに位置するスーパーマーケットで銃撃事件が発生し、10人が死亡しました。この事件の犯人が犯行中の映像をライブ配信プラットフォームのTwitchで配信しており、映像が2分間にわたって全世界に配信されていたことが判明しています。



問題の銃撃事件は2022年5月14日の午後に発生しました。犯人は18歳のペイトン・ゲンドロンで、軍服を着用し頭にはカメラを取り付けたヘルメットを装備していたとのこと。ゲンドロンは警察に取り押さえられるまでに11人の黒人と2人の白人を撃っており、そのうち10人が死亡、3人が負傷しました。





ゲンドロンは「jimboboiii」というアカウント名でTwitchに登録しており、犯行の様子をTwitchでライブ配信していました。ライブ配信の内容を確認したCNNによると、ゲンドロンはスーパーマーケットの駐車場で「とにかくやってみよう(Just got to go for it)」と発言していたとのこと。その後、ライブ配信はTwitchの運営チームによって配信開始から2分後に停止されました。



TwitchはCNNによる「ライブ配信の停止時に、すでに発砲は始まっていましたか」という質問に返答していないとのこと。また、Twitchの広報担当者は海外メディアのKotakuに対して「私たちは、ニューヨーク州バッファローで起きた銃撃事件のことを聞いて打ちのめされています。この事件の影響を受けた地域コミュニティにお悔やみ申し上げます」「Twitchはあらゆる暴力を容認しておらず、あらゆる事件に迅速に対応しています。当該ユーザーに対してサービスを無期限に停止しており、配信内容を再アップロードするユーザーがいないか監視するなど、適切な措置を講じています」と述べています。



なお、ゲンドロンは殺人の容疑で起訴されています。また、ニューヨーク州のキャシー・ホウクル州知事は「罪のない人々に対するヘイトクライムを犯した白人至上主義者が残りの日々を刑務所の中で過ごすことを心から願っています」と述べています。