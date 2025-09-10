2025年09月10日 02時58分 モバイル

「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」が登場、新デザイン＆新排熱システム採用で新しく生まれ変わったハイエンドモデル



2025年9月10日にAppleが開催した新製品発表イベントの中で、「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」が発表されました。



iPhone 17 Proのシャーシは、パフォーマンス、耐久性、性能をさらに高めるために、アルミニウムの塊を独自の押し出し成形と熱間処理、鍛造加工を行い、さらに精密機械による精巧なカットを数千回繰り返しているとのこと。さらにカラフルで耐久性の高い酸化被膜で表面を覆うことで、軽量かつ高熱効率の屈強なフレームを作り上げているそうです。





このシャーシは、iPhoneで最大のバッテリーのために設計されています。





さらに幅いっぱいに広がるカメラの台部分には、3つのカメラシステムを収納。





加えて、A19 Proチップを搭載。





また、内部に新しい排熱システムを内蔵しているのも、iPhone 17 Proの大きな特徴。





前面と背面にはガラスセラミック製のCeramic Shield。





これがiPhone 17 Pro／Pro Max。





まずは新しい排熱システムについての説明。Apple独自設計のベイパーチャンバーです。





ベイパーチャンバーはアルミニウム製で、脱イオン水が内部に密閉されており、アルミニウムシャーシにレーザー溶接されており、より高いパフォーマンスを維持できるようになっています。





熱は鍛造アルミニウムUnibodyで効率的に分散され、放出されます。熱伝導率は、これまで使っていたチタニウムの20倍だとAppleはアピールしました。





酸化被膜処理されているシャーシには、シルバー、ディープブルー、コズミックオレンジの3色が用意されています。





シャーシの設計自体も根本から見直され、より大きいバッテリーを組み込めるようになっているとのこと。





そして、搭載されるSoCは3nmテクノロジーで設計されたAppleシリコンのA19 Pro。





iPhone 17 Proに搭載されているA19 Proは、CPUが高性能コア2基＋高効率コア4基＝6コア構成。





GPUは6コアで、それぞれのGPUコアがNeural Acceleratorを内蔵しています。





また、前世代のA18 Proよりもキャッシュが大きくなり、メモリも増加。これにより、最大40％高いパフォーマンスを維持できるようになったそうで、「ローカルで大規模言語モデルを実行するのにも理想的」とAppleはアピールしています。





前面と背面にはCeramic Shieldを採用。これにより、耐亀裂性能は前世代の4倍に。





さらに耐擦傷性能は前世代の3倍。加えて、7層の反射防止コーティングによって、映り込みや不安な要素が減るとのこと。





バッテリー駆動時間はiPhone史上最長に。





eSIMのみのモデルの場合、物理SIMのスペースを活用することでさらにバッテリー駆動時間はのびるとのこと。





最大39時間もビデオを再生できるようになりました。





前面カメラは18MPのセンターフレームカメラ。





背面カメラはメインカメラ・超広角カメラ・望遠カメラの3つで、すべて48MPのFusionカメラ。





望遠カメラの光学ズームは100mmで4倍ズーム、200mmで8倍ズーム。





光学改良された3Dセンサーシフトと手ぶれ補正システムも搭載。





センサーは前世代のモデルよりも56％大きくなっているとのこと。





どんな光量のシーンでも細部がより美しくなります。





ポートレート写真はこんな感じ。





なお、デジタルズームは最大40倍に。





動画撮影では、今回新たにProRes RAWでの撮影に対応。





ProRes RAWで撮影した動画には、Blackmagic Cameraが対応。さらにデベロッパ向けのAPIもあるとのこと。





さらに今回、外部からの同期信号を取り込んで動画の同期をとるGenlockに対応します。





iPhone 17 Pro／Pro Maxに対応したケースには、テックウーブンケースが登場。





複数の色の糸を使った織布を使用しています。





さらに保護コーティングを施して傷や汚れを付きにくくしています。





クリアケースやカラフルなシリコーンケースもあります。





ケースはクロスボディストラップにも対応。





これがiPhone 17 Pro／Pro Max。





iPhone 17シリーズの価格は以下の通り。すべて税込表記です。





iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256GB：12万9800円

512GB：16万4800円 256GB：15万9800円

512GB：19万4800円

1TB：22万9800円 256GB：17万9800円

512GB：21万4800円

1TB：24万9800円 256GB：19万4800円

512GB：22万9800円

1TB：26万4800円

2TB：32万9800円



予約注文は2025年9月12日(金)から。





発売は2025年9月19日(金)です。

