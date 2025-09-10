2025年09月10日 09時09分 ピックアップ

【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第9話「本物が好きだから作ってるのに」深く強いからこそ、ぶつかる思い





◆あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島あやが抱える悩みの種。サークルの後輩である海堂が、絵島への好意を隠さないでいながら、絵島をヒロインにした恋愛ゲームの制作に熱を上げていた。ときにはエッチな内容まで……

ゲームの「絵島さん」ばかりかわいがる海堂が気に入らない絵島は、現実の自分を見てもらうため、あの手この手で攻勢をしかける。

憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女のバトルに、決定的な転機が訪れる……！



マンガを読むには以下の画像をクリック。



作らせて！絵島さん 第9話「本物が好きだから作ってるのに」

https://gigazine.net/comic_viewer/eshima-san-09





1話からイッキに読むには以下をクリック！



第1話「恋愛ゲームを作らせて！」

https://gigazine.net/eshima-san-01





◆作者プロフィール

べにはあ

https://x.com/emihahaha





◆「作らせて！絵島さん」9話あらすじ

美術系大学のゲームサークルに所属する絵島と海堂。絵島への好意を隠さない海堂は、その無駄な技術力をフル活用して絵島の恋愛ゲームを作り続けていました。





卒業という節目を控える絵島ですが、相変わらずゲームに夢中な海堂と、素直になりきれない絵島とで、ちぐはぐな関係が続いています。





周囲の仲間たちから関係を認められながらも、あと一歩素直になれない2人。





「もう大学で会えなくなる」……今の関係がずっと続くわけじゃないと突きつけられます。





ひとつの大きな別れを前に、内心を打ち明ける絵島。





海堂の思いも極限まで強まった結果、大好きな絵島をゲームだけではなくAIにまで昇華させてしまいます。





重い思いが重なった結果、2人の関係は……？という第9話の続きは以下から読むことができます。



また、過去エピソードは以下から読むことができます。



