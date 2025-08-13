2025年08月13日 19時22分 ヘッドライン

2025年8月13日のヘッドラインニュース



お盆ということで、アニメ「【推しの子】」作中ユニット・B小町の楽曲「サインはB」の盆踊りバージョンが公開されました。2025年9月14日(日)・15日(月)に開催される「【推しの子】関東納涼祭り」では、この「サインはB～盆踊りVer.～」に合わせてキャストや着ぐるみ、ぴえヨンとともに盆踊りが楽しめるとのことです。



【推しの子】『サインはB ~盆踊りVer.~』【B小町】 - YouTube



©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

人工ダイヤより硬い歯、ありふれた貝が磁鉄鉱作る仕組み解明 岡山大 [岡山県]：朝日新聞



ヒスイの中から新種鉱物「アマテラス石」と名付ける 東大など | NHK | サイエンス



長寿の鍵は毎日１５分の早歩き、週１５０分の中程度の運動と同じ効果か 新研究 - CNN.co.jp





ペルセウス座流星群のクラスター現象について：

お願い：深浦と弘前で同時に観測されたクラスターは、ペルセウス座流星群としては世界初のものと考えられます。観測された方は是非、ご連絡ください。 — 渡部潤一 (@cometwatanabe) 2025年8月13日







◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】万博会場で扇子など7万円相当万引き疑い 大学生2人逮捕 東京から新幹線に無賃乗車し来場か 「無賃乗車は当たり前」すでに逮捕の大学生らと同じ「撮り鉄」グループ（2025年8月13日掲載）｜YTV NEWS NNN



万博で万引き容疑の大学生3人 関西まで無賃乗車や不正入場の疑いも | 毎日新聞



050 中露合同演習でわかる力関係の変化 - YouTube





アニメなどテーマ「マチ★アソビ」徳島県は前回に続き補助へ｜NHK 徳島県のニュース



イスラエル首相、ガザ住民の地区外への退去を「許可」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



26か国外相 ガザ地区へすべての支援物資搬入 イスラエルに要求 | NHK | イスラエル・パレスチナ



福岡県、適正価格の5倍で土地買収 地権者の団体幹部にそんたくか | 毎日新聞



インド高速鉄道、日本の新幹線E10系導入で合意方針 モディ氏訪日へ | 毎日新聞



「ピンク盆踊り」会場にあの「マジックミラー号」が… 「子供が遊ぶ公園で」と住民が非難、中野区が抗議文：東京新聞デジタル



読む政治：参政党への期待と不安 世論調査から見た有権者の「本音」 | 毎日新聞



トランプ大統領は「王」であれ 「暗黒啓蒙」で注目の思想家は何者か [トランプ再来]：朝日新聞



会う前に勝ったプーチン氏 10年ぶり訪米が映すトランプ交渉術の限界 - 日本経済新聞



ベトナム出港の船 コンテナから大麻1トン 過去最大量を押収 | NHK | 事件



創業１３３年の米コダック、事業停止の危機か - CNN.co.jp



「信じてる人がまだいるのか」参政党・初鹿野議員 国も認めている「南京事件」を否定で批判続出…専門家は「歴史事実を誤魔化してはいけない」と警鐘 | 女性自身



不祥事相次ぐ人気菓子シャトレーゼの社長「成長を止める戦略へ」 コンプラ重視で出店凍結 - 産経ニュース



大阪の建設会社 万博工事 無許可で請け負いか 社長宅など捜索 | NHK | 大阪・関西万博



差別反対を訴えた鶴ケ島市議に「発言自粛」 異例の決議の理由とは [埼玉県]：朝日新聞



安藤馨さんが読み解く参政党の躍進 重要なのは合理性か、政治参加か：朝日新聞



暴露系アカウント運営者宅に侵入し暴行や土下座か 2人逮捕 | NHK | 事件



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

NHKのラジオ番組から出演依頼があり出演料を尋ねると「事前にはお伝えしない」と言われた...→公正取引委員会に相談するとフリーランス法に抵触するらしい - Togetter [トゥギャッター]



母の「食洗機が欲しい」を何度も却下してきた父、自分が皿洗い担当になって食洗機を欲しがる「決定する人が苦労した方が家の中はアプデが進む」 - Togetter [トゥギャッター]



「家電付き賃貸」の入居者に家電などを全部持ち逃げされた→入居者は生活保護を受けていた模様、保護閲覧制限で相手の現住所も分からず一体どうすれば？ - Togetter [トゥギャッター]



タリーズ・伊藤園の炭酸コーヒー新製品「フィズプレッソ」が自販機でしか売ってないので箱買いした - in between days



「部活動」自体が不良のエネルギーを発散、更生させるという監獄じみた設計だった→現代に合わせて制度を再設計すべきなのではとの声 - Togetter [トゥギャッター]











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

051 中国ロシアのネット民が日本攻撃シミュレーションをしている！ - YouTube





【特集】そのモバイルバッテリ、本当に安全ですか？ - PC Watch



Claude Code ユーザーが、Codex CLI を使うためにした工夫と運用Tips



新卒エンジニアが Claude Code にコントリビュートした話 - Docker DNS問題を解決できた🎊



三菱UFJ銀行アプリのデザインシステム構築｜Japan Digital Design, Inc.



モバイルバッテリーやスマホ、回収・リサイクル義務化 26年度から - 日本経済新聞



コードレビューが激変している - RAKUS Developers Blog | ラクス エンジニアブログ



生成AI悪用新ウイルス確認 日本へのサイバー攻撃注意呼びかけ | NHK | サイバー攻撃



【やじうまミニレビュー】PCやNASの不意の電源断を回避したい人に。汎用の電源コードと交換するだけで使える「ロック式抜けない電源コード」 - PC Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

一年ぶりに帰ってきた姉と警戒しまくる猫さんがだんだん距離を縮めていく過程が面白くてもう「表情が豊かすぎる」 - Togetter [トゥギャッター]



筋力が足りないこんちゃん - ニコニコ動画









作者である森川ジョージさんに『はじめの一歩』を二次利用できないかと質問したやり取りが話題に→「原作者に二次創作していいか直接聞いたら駄目に決まってる...」 - Togetter [トゥギャッター]





実は8番出口の大元のモデルになったのは大阪の駅です🤫

専門学生の時に通学で毎日通っていた地下通路がモデルです。 — コタケ / KOTAKE CREATE (@NOTOKEKE) 2025年8月12日





ちょうど大阪の某駅を利用中に

なんか8番出口に似てるよなぁと思っていたのですが

まさか……？ https://t.co/1yTN5h78v6 pic.twitter.com/C8plEZOSBz — ミリセンチ (絵描き&撮り) (@mmcm13086f) 2025年8月12日







スーパーで買い物して駅に向かう地下道を通ったら、視界の端で異変が起きてて...気づいた瞬間一気に心臓がバクバクなった - Togetter [トゥギャッター]



メイドインアビス14巻で表紙イラストに「これはなにかの伏線か…？」という指摘が相次ぐ→作者のつくしあきひと先生直々の種明かしが草 - Togetter [トゥギャッター]



「そうめんの正しい食べ方の話はやめてくれないか」『美味しんぼ』でやっていた、そうめんの端を縛って茹でるテクのせいでトラウマになった話 - Togetter [トゥギャッター]



TVアニメ「瑠璃の宝石」キャラクターPV・瀬戸硝子（CV：林咲紀）｜2025年7月6日より順次放送・配信中！ - YouTube





アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』ティザーPV｜2025年10月8日(水) 24時30分放送開始 - YouTube





『inZOI』：PS5®バージョンアナウンストレーラー - YouTube





『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』WEBCM 「グラバザいっしゅうかん」篇 - YouTube





『HELLDIVERS 2』 - ド派手に入隊トレーラー - YouTube





ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年8月21日] - YouTube





『文字遊戯』翻訳者インタビュー：“翻訳不可能”と言われた作品が奇跡の日本語化を遂げるまでの軌跡を聞いた



「実は『8番出口』の大本のモデルになったのは大阪の駅です」制作者が明かしたことで特定班が仕事を始める「ぜったい谷町線」「清澄白河じゃなかったのか…」 - Togetter [トゥギャッター]



［インタビュー］音楽活動再開！ 再び走り出した作曲家・東野美紀氏の想い



panpanyaの漫画表現は発明なのか？ - 村 村



「ファン必聴のドラマCDが入手困難で聞けない」と友達に話したら「国会図書館にあるんじゃない？」と言われて目からウロコ「オタクの叡智すぎる」 - Togetter [トゥギャッター]





ガラスの竹



（1/5） pic.twitter.com/tfmOfuQS9D — リコッタ千鶴子 (@chiz_910) 2025年8月12日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「性器を触られ、風呂で熱湯をかけられた」甲子園辞退の広陵高校に「新たな性暴力」と「別の運動部でも…」告発ドミノの闇 | アサ芸プラス



プロボクサー2人死亡受け 尿検査や減量規制強化へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



本田圭佑さんの「南京虐殺」SNS投稿 歴史学の視点から考える 過去と対話するための「お作法」とは | TBS NEWS DIG



松村北斗 × 奥山由之 × 新海誠 スペシャルトークセッション【ティザー映像】｜『秒速5センチメートル』10月10日(金)公開 - YouTube





映画『教皇選挙』を観たが、閉鎖空間でおじさんとおじさんがいっぱい揉めてて、解決してもまた別のおじさんが揉め、次から次へとおじさんが揉めてた - Togetter [トゥギャッター]



【なぎさの競馬手帖】競馬場での傘の使用について - サンスポZBAT!



◆新商品（衣・食・住）

超大盛りスーパーカップ 横浜家系豚骨醤油ラーメン／濃厚豚醤油ラーメン 2025/9/8 新発売 | エースコック株式会社



「推しの一杯 魁龍 どトンコツ」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



「緑のたぬき天そば 45周年記念商品」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



｢明星 BIGだぜ! 一平ちゃん｣ 2品(9月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 30種のスパイス香るソース味」(9月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

