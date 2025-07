約85万年前のヒト属が幼児の首を切断して共食いしていたことを示す証拠が見つかる

by Maria D. Guillén / IPHES-CERCA 2025年7月、スペインの アタプエルカ にある グラン・ドリーナ洞窟 で、ヒト属の一種である ホモ・アンテセッサー の幼児の骨が発見されました。この骨には、意図的に首が切断された痕跡が残っており、ホモ・アンテセッサーが幼児を共食いしていたことを示す証拠だと報告されています。 A Child Decapitated 850,000 Years Ago: New Evidence of Prehistoric Cannibalism at Atapuerca http://comunicacio.iphes.cat/eng/news/new/879.htm

2025年07月28日

