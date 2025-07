2025年07月23日 10時53分 ハードウェア

Amazonが手首に付けるAIデバイス「Bee」スタートアップを買収



Amazonが、腕に装着するAIデバイス「Bee」を開発するスタートアップを買収したことがわかりました。Beeは、1日中会話を聞いて要約や文字起こしをしてくれるデバイスです。



Amazon buys Bee AI wearable that listens to everything you say | The Verge

https://www.theverge.com/news/711621/amazon-bee-ai-wearable-acquisition



Beeは手首にストラップで留めたりシャツにクリップで留めたりするデバイスで、周囲の音声を録音して文字起こしする機能を搭載しています。これによりユーザーは1日の会話を後から振り返ることができ、仕事中に気になったアイデアを思い出すのに役立てたり、自動的に日記を作成してもらったりすることが可能です。





このデバイスを開発するスタートアップも「Bee」という名前です。2025年7月23日、BeeがAmazonに買収され、Amazonのチームで開発が続けられることが明らかになりました。



Beeのマリア・デ・ルルド・ゾロCEOはLinkedInに以下のメッセージを投稿しました。





「BeeがAmazonに加わることになり、私たちはこれ以上ないほど大変興奮しています!Beeを立ち上げたとき、私たちはAIが真に個人に寄り添う世界、テクノロジーがあなたと共に学び、生活を理解し、向上させる世界を想像しました。素晴らしいチームとコミュニティと共に始まった夢が、今やAmazonという新たな拠点を見いだしました。(最高技術責任者の)イーサンと私は、より多くの顧客へ真に寄り添う、自律的なAIを提供するためのパートナーとして、Amazon以上に適した存在は考えられません」







なお、実際にBeeを試したテクノロジー系メディアのThe Vergeは、「現実の会話とテレビ番組、TikTok動画、音楽、映画を混同する傾向があり、必ずしもうまくいくとは限らなかった」と記しています。



Amazonは自社スマートスピーカーの「Echo」でBeeと同様に周囲の音声を聞くという試みを行っていますが、「音声をローカルで処理する」という項目をあえて削除するなどしたことから、プライバシー上の問題が懸念されています。



Amazonが「Echoの録音データをAmazonのクラウドに送信しない」機能を2025年3月28日で削除、全ての録音がAmazonのクラウドに送信されるように - GIGAZINE





The VergeがAmazonに対して「Beeが提供するプライバシー対策、例えば音声の保存を禁止するポリシー等について、Amazonはどうするのか」と尋ねたところ、広報担当者のアレクサンドラ・ミラー氏は「顧客のプライバシーとセキュリティに深く配慮し、ユーザーがデバイスに対してさらに大きなコントロールを握れるよう、Beeと協力していく」と述べたとのことです。



ミラー氏はまた、取引の条件は「機密」であり、Beeの全従業員がAmazonへの入社に同意したと伝えました。