Samsungがまさかの三つ折りスマホ「Galaxy G Fold」をまもなく発表か、両サイドのパネルを内側に折りたたむ「G字」採用

One UI 8の画像によると、Galaxy G Foldは左右のヒンジの大きさが異なっており、必ず向かって左側のディスプレイを先に折りたたまないといけないようになっているとのこと。右側を先に折りたたもうとすると画面に警告が表示されるようです。 The Bellによると、Samsung Displayをはじめとする主要な協力企業も三つ折りスマートフォン用の部品生産を開始する予定で、2025年8月中にも有機ELパネルの量産を開始する計画とのこと。Samsungがこのタイミングで三つ折りスマートフォンを発表する背景には、折りたたみスマートフォンの草分け的存在であるSamsungが中国に押されている中、挽回を果たしたいという中国企業との技術競争を意識した動きがあると、The Bellは分析しています。Samsungは2022年のテクノロジー見本市「CES 2022」で三つ折りスマートフォンのプロトタイプを公表していましたが、市販される「世界初の三つ折りスマートフォン」はHuaweiに先を越されています。 世界初の三つ折りスマートフォンで展開時10.2インチの「HUAWEI Mate XT」発表、メモリ16GB+ストレージ1TBモデルは約50万円 - GIGAZINE

日本時間の2025年7月9日23時から開催される予定のSamsung新製品発表イベント「 Galaxy Unpacked 」で、Samsungが三つ折り式スマートフォンの「 Galaxy G Fold 」を発表するのではないかと期待されています。 Exclusive: Samsung’s tri-fold phone spotted in One UI 8 https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-g-fold-exclusive-animation-leak-3573652/ 더벨 - 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202507021246353600105176 New Samsung Flex G concept shown amid rumours of Galaxy G Fold release - NotebookCheck.net News https://www.notebookcheck.net/New-Samsung-Flex-G-concept-shown-amid-rumours-of-Galaxy-G-Fold-release.971569.0.html 韓国情報誌のThe Bellによると、業界関係者の間でGalaxy G Foldに関連する量産スケジュールが共有されており、2025年9月には限定的に量産を開始し、同年第4四半期中に発売する予定が立てられているとのこと。

