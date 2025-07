2025年07月04日 12時00分 ゲーム

Nintendo Switch 2をテレビに接続するドックは可変リフレッシュレートをサポートしているのに公式には「非対応」となっている



据置機だけではなく携帯機にもなるNitendo Switch 2には7.9インチの静電容量式タッチディスプレイが搭載されており、このディスプレイは可変リフレッシュレート(VRR)に対応しています。しかし、VRRに対応しているのは携帯機モードのみで、テレビにつないで遊ぶTVモードでは対応していません。この問題について、IT系ニュースサイトのThe Vergeが検証結果を明らかにしています。



We confirmed Nintendo’s Switch 2 TV dock supports VRR — so why doesn’t it work with Switch 2? | The Verge

https://www.theverge.com/report/697937/nintendo-switch-2-vrr-steam-deck-rog-x-ally-120hz



任天堂はNintendo Switch 2はTVモードでもVRRに対応していると述べていましたが、のちにウェブサイトからTVモードでのVRR対応に関する記述を削除し、「誤った情報を掲載していた」と謝罪しています。





