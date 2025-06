アルゴリズムが銃乱射犯の思想を過激化させた場合Metaや4chanといったプラットフォームは責任を負うべきなのか？

ニューヨーク州バッファローで発生した銃乱射事件の被害者を代理する弁護士たちが、「Meta、Amazon、Google、Discord、4chanなど約10社のソーシャルメディア企業は、犯人の思想を過激化させた責任を負う必要がある」と主張して訴訟を提起しました。「これらの企業がユーザーにコンテンツをおすすめする『アルゴリズム』が、犯人の思想を過激化させた」という主張が認められるかどうかに注目が集まる中、テクノロジー系メディアのThe Vergeが経緯をまとめています。 If algorithms radicalized the Buffalo mass shooter, are companies to blame? | The Verge https://www.theverge.com/policy/674869/buffalo-shooting-lawsuit-meta-reddit-4chan-google-amazon-section-230-everytown 問題の事件 は2022年にバッファローのスーパーマーケットで発生しました。犯人は当時18歳だったペイトン・ゲンドロンという人物で、ゲンドロンは自宅からスーパーマーケットまで数時間かけて車で訪れ、買い物客に対して発砲し、10人を殺害し、3人を負傷させました。 陰惨な事件であることに加え、ゲンドロンが配信サービスのTwitchで犯行の様子をライブ配信していたこと、チャットサービスのDiscordに「人種差別的なミームに触発されて過激化し、意図的に黒人が多数派を占めるコミュニティを標的にした」とする長文の犯行声明と日記をしたためていたことが判明したため、世間の注目を集めました。

