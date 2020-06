TwitterやFacebookの免責を制限する立法案を司法省が提案、その内容とは？

Justice Department reveals proposals to curb platforms' protections - Axios https://www.axios.com/justice-department-reveals-proposals-to-curb-platforms-protections-a1a536f9-501a-4797-9815-7383d478f798.html Administration seeking to roll back tech company protections https://apnews.com/806509152aedc7a6abd33f3ac6ff6d0c Twitterがトランプ大統領のツイートに「誤解を招く可能性がある」とラベル付けしたことに対し、5月29日、トランプ大統領は「ソーシャルメディアを運営する会社は選択的検閲を行い、言論の自由を侵害している」と指摘しました。その上で、トランプ大統領はネットユーザーの投稿したコンテンツに対して運営会社を免責する「通信品位法230条(セクション230)」の見直しを含めた大統領令に署名しました。 トランプ大統領が「表現の自由」のためにソーシャルメディアを標的とした大統領令に署名 - GIGAZINE

トランプ大統領は2020年5月29日にTwitterやFacebookといったSNSを運営する企業の免責を制限する大統領令に署名しましたが、この具体的な内容として司法省で「テクノロジー企業の保護を縮小する立法案」が議論されたことがわかりました。 Justice Department Issues Recommendations for Section 230 Reform | OPA | Department of Justice https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-recommendations-section-230-reform

2020年06月18日

