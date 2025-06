科学者らが人工血管を使って培養肉を作成

Winner, winner, lab-made dinner! Team grows nugget-sized chicken chunk https://www.nature.com/articles/d41586-025-01227-4 Scientists create the world's largest lab-grown chicken nugget, complete with artificial veins https://www.nbcnews.com/news/world/lab-grown-chicken-nugget-artificial-veins-rcna201837 生体組織を培養して人工的に肉を作り上げるという研究は以前から行われてきましたが、ほとんどは「小さな肉片を培養し、食べられる骨組みや接着剤でつなぎ合わせる」という方法を採用したもので、大きな培養肉はあまり作られてきませんでした。これは、ある一定以上の大きさにしようとするには継続的に栄養素と酸素を供給する必要があるためです。

血管のような役割を果たすチューブ状の組織を使い、これまでの培養肉より大きな培養肉を作ろうとする試みが行われました。この方法で長さ7cm×幅4cm×厚さ2.25cmの培養肉が完成したと報告されています。 Scalable tissue biofabrication via perfusable hollow fiber arrays for cultured meat applications: Trends in Biotechnology https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(25)00085-X

・関連記事

健康・財布・地球環境にとってベストな「肉の代わりの食材」が研究で判明 - GIGAZINE



米粒の中で牛の細胞を培養して作った「ハイブリッドビーフライス」が登場、普通の米より高タンパクで肉より環境に優しい食材 - GIGAZINE



実験室で育てる「培養肉」は本物の牛肉の最大25倍も環境に悪いことが判明、安価かつ低エネルギーで培養する技術に課題 - GIGAZINE



培養肉の生産・販売をアメリカ農務省が許可、バイオリアクターで増殖させた肉が食肉として流通することに - GIGAZINE



世界最大の「培養肉工場」の建設がスタート、動物を1頭も殺さず1万トンの培養肉を生産可能 - GIGAZINE



動物細胞を培養して人工的に作られる「培養肉」は実際の肉より持続的で健康的なのか? - GIGAZINE





2025年06月22日 08時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Scientists create cultured meat using ar….