地球上の全人類をこね合わせて巨大ミートボールを作ったらどれくらいの大きさになるのか？

2021年、Redditで「地球上の全人類をこね合わせて1つの巨大なミートボールを作るとどれくらいの大きさになるのか」を求める計算結果が投稿されました。科学系メディアのScience Alertが、その計算結果について解説しています。 A Mathematician Calculated The Size of a Giant Meatball Made of Every Human : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/a-mathematician-calculated-the-size-of-a-giant-meatball-made-of-every-human

・関連記事

重さ100kgの巨大ミートボール、ギネス記録を更新 - GIGAZINE



なぜ食虫植物は人間を食べられるほど巨大化しなかったのか? - GIGAZINE



もし人間の脳がもっと大きかったら? - GIGAZINE



持続可能な食生活を送る人は1週間にどれほどの肉を食べられるのか? - GIGAZINE



125年越しに解決したかもしれない「ヒルベルトの第6問題」とは? - GIGAZINE



もしタランティーノがミートボール・スパゲッティを作ったら?というお料理パロディムービー - GIGAZINE

2025年06月21日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article If you mashed every person on Earth into….