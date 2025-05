Discordの20億件以上のメッセージが公開APIを使ってスクレイピングされオンラインで公開されてしまう、2015年から2024年まで3167サーバー分

ブラジルのミナス・ジェライス連邦大学の15人の研究者チームが、研究プロジェクトの一環としてDiscordのスクレイピングを行い、20億件以上のメッセージをデータベース化してオンラインに公開しました。研究チームはデータを匿名化したと伝えています。 Discord Unveiled: A Comprehensive Dataset of Public Communication (2015-2024) (PDFファイル) https://arxiv.org/pdf/2502.00627 Researchers Scrape 2 Billion Discord Messages and Publish Them Online https://www.404media.co/researchers-scrape-2-billion-discord-messages-and-publish-them-online/ 研究チームは公開されている3167のサーバーのデータを取得し、2015年から2024年までに、473万5057人によって交わされた、20億5220万6308件のメッセージを収集して、JSONファイルとして公開しました。

2025年05月22日

