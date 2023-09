MicrosoftのAI研究部門がMicrosoft Azure経由で38TBもの内部機密データを漏えいしていたと判明

Microsoft leaks 38TB of private data via unsecured Azure storage https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-leaks-38tb-of-private-data-via-unsecured-azure-storage/ Wizの調査チームは、クラウドでホストされているデータで漏えいがないかを調査する中で、MicrosoftのAI研究部門が公開しているオープンソースの画像認識AIモデルのソースコードを公開するリポジトリを発見しました。

Microsoft mitigated exposure of internal information in a storage account due to overly-permissive SAS token | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center https://msrc.microsoft.com/blog/2023/09/microsoft-mitigated-exposure-of-internal-information-in-a-storage-account-due-to-overly-permissive-sas-token/

MicrosoftのAI研究部門が2020年7月にオープンソースのAI学習モデルをGitHubのリポジトリに公開した際に38TBにおよぶ機密データを漏えいしていたことを、クラウドセキュリティ企業のWizが公表しました。機密データにはパスワードや秘密鍵、3万件を超えるMicrosoft Teamsの内部メッセージが含まれていました。 38TB of data accidentally exposed by Microsoft AI researchers | Wiz Blog https://www.wiz.io/blog/38-terabytes-of-private-data-accidentally-exposed-by-microsoft-ai-researchers

2023年09月19日 11時05分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

