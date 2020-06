「あつまれ どうぶつの森」コミュニティにも黒人に対する人種差別撤廃運動の影響が波及

2020年3月末時点での累計販売本数1177万本と異例の大ヒットを記録した「あつまれ どうぶつの森」は、新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出を控えることが求められる中でもゲームの中で友だちやキュートなどうぶつたちと会えると人気を博しました。そんな「あつまれ どうぶつの森」のコミュニティにもアメリカ全土で拡大中のミネアポリス暴動の影響が波及していると、海外ゲームメディアのPolygonが記しています。



Animal Crossing fans fight escapist image amid Black Lives Matter - Polygon

https://www.polygon.com/2020/6/2/21277972/animal-crossing-new-horizons-black-lives-matter-acnh-nintendo-switch-politics



新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出を自粛することが求められる中で、実生活のストレスを解放し、好きなだけ友だちやどうぶつと触れ合うことができるということで、あつまれ どうぶつの森は人気を博しました。しかし、白人警官による黒人男性のジョージ・フロイド氏への暴行事件に端を発するミネアポリス暴動の影響で、あつまれ どうぶつの森コミュニティを「現実逃避の場」として保つことが難しくなっているとPolygonは指摘しています。



その事例として挙げられているのが、あつまれ どうぶつの森内で使えるアイテムやDIYレシピを売買したり交換したりすることができるオンラインコミュニティのNookazon上で起きたある出来事です。Nookazonには43万人超の会員がおり、会員は専用のDiscordサーバー上でアイテムの取引などについてやり取りを行うことができます。基本的にゲームとは関係のない事柄ということで、Nookazonの運営者は専用Discordサーバー上でミネアポリス暴動により全米で注目を集める、黒人に対する人種差別撤廃を訴える「ブラック・ライヴズ・マター(BLM)」に関するコメントを禁止しました。そして、メンバーによりBLM関連のA.C.A.B.などのコメントが削除されることとなったのですが、この影響で一部のユーザーがNookazonというサービスそのものから離れてしまったとのこと。





Nookazonの運営者はすぐさまBLM運動を支持する旨を記した声明を発表し、「我々の意図はこの政治情勢の中で共謀したり沈黙したりすることではありませんでした。しかし、我々のチームは現在起きている出来事への対応に備えられていませんでした。それが過度の制限につながってしまいました」とコメント。さらに、Nookazonは時事問題について話し合うための専用のDiscordチャンネルを開設し、BLM団体に500ドル(約5万4000円)を寄付しています。



しかし、一部のユーザーはBLM運動への支持をいち早く表明していた類似サービスのNook.Marketに移るように既存ユーザーに働きかけるなどしており、Nookazon離れは加速しているとのこと。





こういった動きはインターネット上にある複数のあつまれ どうぶつの森関連コミュニティ上で起こっています。例えばFacebook上にあるどうぶつの森コミュニティである「Shitty Animal Crossing」では、BLM運動を擁護するようなコメントが禁止されており、その理由を「政治的だから」と説明しています。ゲーム関連のコミュニティに現実世界の話を持ち込まないようにするという施策であり、理解できる方針のようにも感じられますが、ユーザーからは「黒人の殺害を望まないことは、政治的なことでも何でもない!」と強く反発されています。



Shitty Animal Crossing group on Facebook, Mods delete and BAN people for supporting Black Lives Matter. They claim BLM is ''political''. There is nothing political about not wanting black people to be killed.... check replies for my next tweets on this post. pic.twitter.com/lo3UkE9W73