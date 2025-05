2025年05月13日 10時48分 ゲーム

Nintendo Switch 2には「PINでロック」機能が搭載される

Nintendo Switch 2に、本体の電源を入れた際にあらかじめ設定したPINを入力してロックを解除できるオプションが追加されることがわかりました。



Nintendo will let you set an unlock PIN for the Switch 2 | The Verge

https://www.theverge.com/news/664979/the-switch-2-will-let-you-set-an-unlock-pin





PSA: You Can Stop Others Accessing Your Switch 2 With A PIN | Nintendo Life

https://www.nintendolife.com/news/2025/05/psa-you-can-stop-others-accessing-your-switch-2-with-a-pin



Nintendo reveals Switch 2 can be locked with a PIN - My Nintendo News

https://mynintendonews.com/2025/05/12/nintendo-reveals-switch-2-can-be-locked-with-a-pin/



伝えられるところによると、Nintendo Switch 2のロックをPINで解除できる「システムロック」機能は、バッテリー節約機能に関するNintendo Today! アプリの新しい動画で判明したとのこと。



[Switch 2]



It will be possible to lock the console with a PIN.



You will be prompted for the PIN when the console wakes up from sleep mode. pic.twitter.com/Uo01OtXkln — OatmealDome (@OatmealDome) May 12, 2025



動画に映ったNintendo Switch 2のメニューの説明には、「PINでシステムをロックし、不正なアクセスから保護します。スリープモードからシステムを起動する際には、PINを入力する必要があります」と書かれていました。





初代Nintendo Switchにも「画面ロック」機能がありますが、同じボタンを3回押すだけでデバイスが使えるようになりました。これに対し、Nintendo Switch 2では任意に設定したPINを使ってセキュリティを強化することが可能になります。



PINの桁数を調整できるのか、それとも標準的な4桁のPINだけなのかは不明ですが、初代Nintendo Switchではペアレンタルコントロールを使用しない限りこのようなロックができなかったため、ニュースサイトのMy Nintendo Newsは「外出時などに本体のセキュリティを確保したい人にとって、これは嬉しい変更となるでしょう」と評しました。





Nintendo Switch 2は2025年6月5日に発売予定で、発売に先立ち、任天堂はNintendo Today!アプリを通じてシステム機能の公開を進めています。アプリでは、PINコードやバッテリー節約設定に加え、Joy-Conのマウスモードでホーム画面上でカーソルを操作できるようになることも紹介されました。