2025年05月13日 10時45分 ハードウェア

「Bluetooth 6.1」のコア仕様が発表される、バッテリー消費削減やプライバシー強化など



Bluetooth Special Interest Group(Bluetooth SIG)が2025年5月6日(火)に「Bluetooth 6.1」のコア仕様を発表しました。今後、Bluetoothのコア仕様は半年ごとに更新される予定です。



Delivering on the bi-annual release schedule: Bluetooth® Core 6.1 is here | Bluetooth® Technology Website

https://www.bluetooth.com/blog/delivering-on-the-bi-annual-release-schedule-bluetooth-core-6-1-is-here/





Bluetooth 6.1の主な更新は「Randomized RPA」の導入です。旧来のBluetoothではアドレス変更のタイミングを手掛かりに第三者がデバイスを追跡できてしまうリスクがありました。Randomized RPAを導入することで、アドレス変更のタイミングをランダム化することが可能となり、第三者による追跡が困難になります。



また、Randomized RPAでのアドレス変更操作がコントローラーにオフロードされるため、デバイスのバッテリー持続時間が向上します。





Bluetooth 6.1のコア仕様は以下のリンク先でダウンロードできます。



Core Specification | Bluetooth® Technology Website

https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-2/





また、コア仕様のHTML版も用意されています。



Bluetooth Core Specification

https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core-61/out/en/index-en.html





なお、Bluetooth SIGはBluetoothのコア仕様リリースサイクルを「1年に2回(半年ごと)」に変更しています。Bluetooth SIGのアラン・ミショー理事長は「新たなリリースサイクルにより、開発者やメーカーはBluetoothの段階的な改善をより迅速に利用できるようになります。これにより、イノベーションが加速し、変化する市場ニーズへの対応を高速化できます」と述べています。