Chromeで「情報削減されたユーザーエージェント文字列」のテストが開始

・関連記事

違うブラウザを使っていてもサイト閲覧を追跡できる恐るべきテクニック - GIGAZINE



無料でブラウザからどんな情報が収集されているか確認できる「Cover Your Tracks」を使ってみた - GIGAZINE



ブラウザのプライバシーモードを無視してしまう「スーパークッキー」とは? - GIGAZINE



ブラウザのFavicon(ファビコン)でユーザーを追跡する「スーパークッキー」とは? - GIGAZINE



使用中のブラウザが広告やトラッキングからどのくらい保護されているかをボタン1つで確認できる「Panopticlick」レビュー - GIGAZINE

2021年09月15日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.