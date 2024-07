縦横無尽に飛び回るキャラクターを操作する爽快感と複雑な操作や難敵に何度も挑む忍耐力が試されるゲーム「ラスティッド・モス」プレイレビュー

・関連記事

謎の存在「スキム」を影から影へ移動させるゲーム「SCHiM - スキム -」プレイレビュー、ゆるい難度の謎解き要素と落ち着いたBGMが魅力 - GIGAZINE



探偵がウザ可愛い死に神ちゃんと一緒に未解決事件を解決する推理アクションADV「超探偵事件簿 レインコード プラス」プレイレビュー - GIGAZINE



巨大な盤面を世界中のプレイヤーと一緒に掘り進めるマルチプレイ・マインスイーパー「みんなでマインスイーパー」体験版レビュー - GIGAZINE



滋賀県を投げて棒に通す「滋賀県輪投げ」プレイレビュー - GIGAZINE



2024年07月27日 13時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.