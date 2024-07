25Lの大容量で冷却だけでなく最大55度の保温も可能なポータブル保温冷蔵庫「BougeRV CR Pro CH」レビュー

・関連記事

飲食物がたっぷり入る上に車載電源対応でアウトドアレジャーにピッタリなポータブル冷蔵・冷凍庫「BougeRV CR Lite 9L」レビュー - GIGAZINE



令和に現れた本格フィルムカメラ「PENTAX 17」の外観を細かくチェックしてみた - GIGAZINE



HPのタンク搭載プリンター「HP Smart Tank 7005」で実際に印刷しまくってみた - GIGAZINE



約60万円のApple初となる高級MRヘッドセット「Apple Vision Pro」がついに日本で発売されたので開封&セットアップしてみた - GIGAZINE



免許不要で乗れる最高時速20kmの折りたたみ式電動モビリティ「ATOM Full eBike」外観レビュー - GIGAZINE



免許不要の電動モビリティ「ATOM Full eBike」は充電なしで何km走れるのか実際に乗って確かめてみた - GIGAZINE



電動モビリティ「ATOM Full eBike」のバッテリー切れ対策にソーラーパネルは有効なのか1時間でどれだけ充電できるか検証してみた - GIGAZINE



ソニーの温度調整デバイス「REON POCKET 5」の冷却性能をサーモグラフィーで測定してみたよレビュー - GIGAZINE



2024年07月27日 12時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.