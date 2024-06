Windows 11でスタートメニューに表示される広告をオフにする方法

・関連記事

ついにWindows 11でスタートメニュー広告の表示が始まる - GIGAZINE



Windows 11の設定画面にMicrosoft製品の広告を割り込ませる機能がテスト実装されている - GIGAZINE



Windows 11のサインアウトメニューに広告が表示される - GIGAZINE



Windows 11のスタートメニューにMicrosoft製品をオススメしてくる広告が追加されることが判明 - GIGAZINE



2024年06月25日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.