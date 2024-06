2024年06月25日 06時00分 ゲーム

iPhoneでレトロゲーム1300本以上を遊べるApp Store初のレトロゲームストリーミングアプリ「Antstream」が2024年6月27日にリリース予定



Appleは2024年4月にApp Storeの審査ガイドラインを更新し、レトロゲーム機のエミュレーターアプリを明示的に許可する文言を含めました。レトロゲームストリームサービスのAntstreamは、App Store初のゲームストリーミングアプリである「Antstream Arcade」を2024年6月27日にリリースすることを発表しています。



Apple | Antstream

https://www.antstream.com/apple







Antstream Arcade launches on App Store with 1,300 retro games | Cult of Mac

https://www.cultofmac.com/860288/antstream-arcade-launches-on-app-store/





The first iPhone game streaming service brings hundreds of licensed retro games - The Verge

https://www.theverge.com/2024/6/21/24183027/antstream-emulator-apple-iphone-retro-games-ipad-streaming



Retro game streaming service Antstream Arcade launches on Apple devices next week

https://mobilesyrup.com/2024/06/21/retro-game-streaming-service-antstream-arcade-apple-devices-launch/



Appleは長年、App Storeでのゲーム機のエミュレーターアプリを配信することを認めていませんでしたが、2024年4月にApp Storeの審査ガイドラインを更新し、アプリ内にゲームのファイルを含まないソフトウェアに限って、レトロゲーム機のエミュレーターアプリの配信を許可しました。



Appleがレトロゲーム機のエミュレーターアプリをApp Storeでリリースすることを認める - GIGAZINE





これまでに「Delta」や「RetroArch」、「PPSSPP」といったエミュレーターアプリが登場していますが、これらのアプリでゲームをプレイするにはゲームソフトのイメージデータであるROMファイルをユーザーが自分で用意する必要がありました。なお、自分の所有していないタイトルのROMファイルを入手して遊ぶこと、あるいは配布することは著作権の侵害に当たり、違法な行為となるほか、コピーガードを外して遊べるようにすることも違法とされています。そのため、App Storeで配信されているエミュレーターアプリを用いてゲームをプレイすることには複雑な法的問題がありました。



一方で、Antstream Arcadeでは、ストーリーミングでゲームをプレイ可能です。プレイ可能なゲームにはAtari 2600やゲームボーイ、プレイステーション向けのタイトルがラインナップされており、「アステロイド」「センティピード」「サム&マックス」などの有名タイトルも含まれるとのこと。なお、Antstreamで配信されるゲームは全て合法なライセンスを取得しています。



Game Library - YouTube





Xbox Cloud GamingやNVIDIA GeForce NOWなど、ゲームストリーミングサービスはこれまでにも多数提供されていましたが、その多くはiPhoneやiPadのブラウザ経由でのみアクセス可能でした。一方で今回のAntstream Arcadeは、初のApp Storeで配信されるゲームストリーミングサービスとなる見込みです。



なお、Antstream Arcadeでゲームをプレイするには有料のサブスクリプションに加入する必要があります。サブスクリプション価格は月額4.99ドル(約790円)または年額39.99ドル(約6390円)ですが、App Storeでのローンチ後の期間限定で月額3.99ドル(約630円)または年額29.99ドル(約4790円)で提供されるとのことです。