海の大気汚染の減少が皮肉にも「地球温暖化を加速」させてしまった可能性がある

気候変動の激化や エルニーニョ現象 による海の温度の上昇などが重なり、2023年は記録的に暑い年になりました。さらに、海運業界が排出した大気汚染物質が大きく減少したことで海温上昇が加速し、さらなる気候変動を招いたという研究が報告されました。 Cutting pollution from the shipping industry accidentally increased global warming, study suggests | Live Science https://www.livescience.com/planet-earth/climate-change/cutting-pollution-from-the-shipping-industry-accidentally-increased-global-warming-study-suggests 国際海事機関(IMO)は2020年に、船舶の排ガスによる大気汚染防止を目的に、燃料油中の硫黄分濃度の規制値を3.5%から0.5%へと80%近く 引き下げました 。 その一方で、二酸化硫黄などの大気汚染物質でできたエアロゾルには、太陽光を遮ったり雲の反射率を高めたりする効果もあるため、排ガスの減少が海の温度を上昇させたおそれがあります。

2024年06月22日 16時00分00秒 in 乗り物, サイエンス, Posted by log1l_ks

